Tavullia, settimana da ’capitale’. Non solo Valentino, anche arte e sociale

Dal 9 al 14 settembre è Tavullia il nuovo protagonista di ‘50x50: Capitali al quadrato’. Il programma - dal titolo ‘Tavullia vale…oro’ - offre una ricca proposta tra arte, storia, musica, sport e fotografia; in programma anche laboratori per i più piccoli. "È un connubio di grande valore quello tra Pesaro e Tavullia, visto che con Tavullia c’è un rapporto forte grazie a progetti come la Terra di Piloti e Motori, alla Riviera del San Bartolo ma anche, più recentemente, per le famiglie che hanno partecipato al Castello Magico e alla Mezzanotte bianca dei bambini - dice il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini -. Un programma strutturato in pieno spirito con la natura della cultura".

"Ringrazio il Comune di Pesaro - ha sottolineato il sindaco Patrizio Federici - perché questa settimana sarà un momento di grande slancio culturale e una vetrina speciale. Tavullia ingloba grande diversità sia nella sua storia ma anche nei paesaggi e nella sua cultura, quindi le attività dal 9 al 14 settembre potranno rappresentare tutte le sfaccettature che la connotano. Il filo conduttore è la parola ‘Vale’ con un evidente richiamo a Valentino Rossi, figura che ha fatto conoscere Tavullia nel mondo intero. Ma la settimana non parlerà di Valentino, bensì sarà l’occasione per parlare di Tavullia: il paesaggio con una ricca rete di sentieri, le industrie, le manifestazioni di rilievo internazionale, la musica, ma anche il sociale".

L’assessore Alice Pazzaglini ha descritto la mostra dello scultore Maurizio Ricci, scomparso poco fa, dal titolo ‘Creatività nell’arte e nella tecnica’: "La cultura di Tavullia è ampiamente rispecchiata anche nei suoi abitanti, infatti sono tanti i nomi che rappresentano il nostro comune e che si distinguono per abilità e conoscenze". Martina Petrone ha ricordato l’evento del 12 settembre a Valle Gaudia, ‘Lascia un segno’, organizzato grazie all’Anmic, dedicato ai diversamente abili. L’architetto Massimo Bottini ha illustrato il senso del progetto ‘Vie Roma - Spaesamento nei piccoli borghi’, per fare luce su un fenomeno per cui a fronte di realtà metropolitane ben abitate ci sono tante realtà che si spengono: "Le vie Roma sono le vie principali dei paesi che una volta erano piene di attività e che poi per motivi diversi perdono vita. È un progetto nazionale che vede tante associazioni convivere per porre l’attenzione sulle tante vie Roma d’Italia, per proporre un viaggio nella provincia italiana". Le conclusioni al chitarrista e cantante rock Cristian Cicci Bagnoli e al maestro Loris Ceroni, protagonisti dell’appuntamento di sabato 14 settembre (ore 21), Rockopera, che innesta musica pop e rock con la musica classica e sinfonica grazie a uno straordinario ensemble di musicisti.

Luigi Diotalevi