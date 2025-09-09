Tavullia si mette in moto con Pecco e company

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini e i piloti della VR46 Riders Academy apriranno l’edizione 2025 di ‘Tavullia in moto’: tre giorni di festa che dall’11 al 13 settembre animeranno piazza Dante Alighieri con concerti e spettacoli alla presenza dei campioni del motociclismo. La manifestazione, diventata ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di corse, rappresenta il prologo ideale al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che si terrà dal 12 al 14 settembre nel circuito di Misano.

Giovedì 11 settembre si terrà l’inaugurazione dell’evento con i campioni VR46, con l’apertura della piazza alle ore 18.00. Seguirà la presentazione ufficiale delle associazioni sportive del territorio, tra cui l’Asd Tavullia Valfoglia e l’Asd Babbucce. Alle 20.30 la serata entrerà nel vivo con la presentazione dei piloti della VR46 Riders Academy, che saranno presentati da Mauro Sanchini, commentatore di Sky MotoGP. Si alterneranno sul palco Franco Morbidelli, Luca Marini, Celestino Vietti, Francesco Bagnaia, Matteo Gabarrini, il giovanissimo di origini tavulliesi Lorenzo Pritelli e Andrea Migno.

Venerdì a partire dalle 18 piazza Dante Alighieri si trasformerà invece in un museo a cielo aperto. Saranno esposte moto storiche e moderne di marchi leggendari come Gilera, Benelli e MV Agusta, affiancate da modelli Ducati da MotoGP e Superbike. Una passerella che permetterà agli appassionati di ammirare da vicino autentici gioielli delle due ruote, con la possibilità di assistere a performance live con la partecipazione di Alessandro Delbianco e Yari Montella. La giornata si concluderà alle 20.30 con il concerto dei Moka Club.

Per il gran finale, il 13 a partire sempre dalle 18, il programma prevede ancora la presenza, insieme ad altri, dei protagonisti del motociclismo italiano Alessandro Delbianco e Yari Montella. Seguirà la musica (ore 20.30) con la ‘Night of Guitar’, un grande concerto che porterà sul palco alcuni tra i chitarristi più importanti della scena italiana: Ricky Portera, Giuseppe Scarpato, Fede Poggipollini e Cristian "Cicci" Bagnoli. Al termine, i fuochi d’artificio.

Per agevolare la partecipazione all’evento, è stato predisposto un servizio gratuito di bus navetta (46 bis) che collegherà Tavullia con Gabicce Mare, Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano. Le corse sono programmate ogni ora a partire dalle 17.48, con ultima partenza alle 23.48, e arrivo a Tavullia circa 35 minuti più tardi. Sono previsti collegamenti di ritorno dalle 18.30 fino alle 00.30.

Beatrice Grasselli