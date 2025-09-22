Tavullia Valfoglia s’impone su un’ottima e vivace Pergolese

tavullia valfoglia
2
pergolese
1
TAVULLIA VALFOGLIA: Arcangeli, Salvatori, Osmani, Serafini (25’ st Cesarini), Pagniello, Passeri, Ricciotti, Fabrizi (41’ st Giunti), Vegliò, Giunchetti (28’ st Diomede), Sciamanna (43’ st Sgaggi). All. Teodori.
PERGOLESE: Aluigi, Lattanzi Elia, Salciccia, Gaia, Rebiscini, Savelli, Franceschelli (20’ st Pierpaoli), Lattanzi Francesco, Fraternali (44’ st Barattini), Lasku (17’ st Giudici), Morsucci (32’ st Gianlorenzi), All. Rossi.
Arbitro: Liso di Ancona.
Reti: 8’ st Lattanzi Elia,11’ st Fabrizi. 45’ st Cesarini.
Note: espulso al 50’ st l’allenatore dela Tavullia Valfoglia per proteste.
Vittoria in rimonta da parte di un Tavullia Valfoglia su una Pergolese che avrebbe meritato il pareggio. Sotto un sole cocente le due compagini si fronteggiano a viso aperto dandosi battaglia. Tanto che al 25’ l’arbitro ordina un break di un paio di minuti per il troppo caldo. Ospiti col pallino del gioco in mano ma le tre conclusioni di Salciccia e Fraternali non impensieriscono Arcangeli.
Replica dei locali con Giunchetti, ma Aluigi blocca. Nella ripresa vantaggio della Volante all’8’: Fraternali rimette un cross al centro, irrompe di testa Elia Lattanzi che sorprende il portiere fogliense. Veemente reazione dei locali che trovano poco dopo il pareggio con Fabrizi in mischia.
Al 37’ occasionissima per i locali con Sciamanna, ma Aluigi respinge con sicurezza. Nel finale Cesarini, ancora in mischia, realizza il gol della vittoria da pochi passi. Esulta il pubblico della squadra di casa.
Marcello Ugoccioni