Taxi gratis all’uscita della discoteca: anche la Baia Imperiale nel progetto

Gabicce Mare (Pesaro e Urbino), 3 agosto 2023 – C’è anche Baia Imperiale tra le sei discoteche italiane che metteranno a disposizione un taxi gratis per riportare a casa chi alza troppo il gomito e non è in condizione di guidare. E’ il progetto sperimentale messo in campo dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini contenuto in un protocollo di intesa firmato dal Mit con le associazioni dei locali di intrattenimento notturno.

In pratica, per il periodo di prova che va da agosto fino a metà settembre, il Ministero stanzia fondi per pagare taxi o navetta a chi, in uscita dal locale, sottoponendosi all’alcol test dovesse superare il limite previsto per mettersi alla guida. Saranno gli stessi locali di intrattenimento, previa convenzione con le compagnie di tassisti o Ncc, a fornire il voucher.

Del resto i numeri sono spaventosi: 759 morti nei weekend sulle strade italiane da inizio anno. Ben 35 solo nell’ultimo fine settimana di luglio.

Il progetto di Salvini ha però già sollevato diverse proteste, tra cui quella di Benedetto Della Vedova deputato di +Europa : "Non esistono taxi gratis: vorrei quindi capire da Salvini chi pagherà le corse. Se è un accordo tra taxi e discoteche va benissimo; se invece ci sono in ballo soldi dei contribuenti, per altro considerando il numero di discoteche e di utenti delle stesse in Italia, direi che sarebbe una insostenibile bizzarria”.

Le altre 5 discoteche italiane sono La Capannina di Castiglione della Pescaia, Mascara All Music, Mantova, Il Muretto, Jesolo Lido, Praja, Gallipoli (Lecce), Naki Discoteca, Pavia.