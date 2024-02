Team Snipers: su il sipario: "In pista con due giovani talenti". E alla festa c’è anche Dovizioso

A poco meno di un mese dall’inizio del campionato di motomondiale, mercoledì sera al Museo Officine Benelli, è stata presentata la stagione 2024 del Team Snipers, squadra fondata 60 anni fa dal tecnico pesarese Giancarlo Cecchini e oggi nelle sapienti mani del figlio Mirko. Un ritorno a casa per la famiglia Cecchini, visto che Giancarlo, per tutti "Ciola", iniziò la sua incredibile carriera di meccanico e tecnico prima alla MotoBI e poi alla Benelli, casa motociclistica per cui lavorò per circa un decennio vincendo anche un mondiale. Una passione ed una tradizione che si è tramandata per generazioni e che oggi ha portato il Team Snipers a militare nel campionato di Moto3 con ottimi risultati. Ad aprire la serata è stato il giornalista e commentatore del motomondiale Rosario Triolo, che ha sottolineato come "non poteva esserci posto più bello del Museo Officine Benelli per presentare una squadra motociclistica proiettata verso il futuro ma con radici ben salde nel territorio pesarese, dove da sempre si respira aria di moto". La parola è poi passata al fondatore della scuderia, Giancarlo Cecchini, che ha raccontato tantissimi aneddoti legati alla sua carriera nel motomondiale vissuta da protagonista per 55 anni, con otto titoli mondiali all’attivo, l’ultimo dei quali vinto nel 2004 con Andrea Dovizioso, anche lui presente in platea. "Andrea è sempre stato un pilota di grande talento – ha detto Cecchini – e lo ringrazio per quello che siamo riusciti a fare insieme. Sono stati anni bellissimi, che ricordo con grande piacere e auguro il meglio a tutti questi ragazzi".

Grande emozione per Andrea Dovizioso, che a 20 anni dalla vittoria del suo titolo mondiale, ha voluto sottolineare come il rapporto con la famiglia Cecchini sia diventato nel tempo un legame familiare. Dopo il momento dedicato alla storia e alle grandi vittorie della squadra, è poi arrivato il momento di parlare della stagione 2024 e di svelare le nuove moto. Ad annunciarla il team manager di Snipers, Mirko Cecchini: "Anche quest’anno il nostro obiettivo sarà di creare un bell’ambiente e la massima armonia tra moto e pilota. Siamo davvero orgogliosi di annunciare che a rappresentare i nostri colori saranno due piloti talentuosi come Matteo Bertelle e lo spagnolo David Almansa, due ragazzi su cui puntiamo molto". E aggiunge. "Siamo contenti di svelare proprio qui, a Pesaro, le nostre moto: quest’anno ci presentiamo con una nuova livrea gialla, che richiama quella presente sulle nostre carene durante il mondiale vinto con Andrea Dovizioso 20 anni fa. Dopo qualche anno in cui i colori delle nostre moto erano tendenti al grigio, abbiamo deciso di riportare la luce".

Alice Muri