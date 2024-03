Teamsystem centralizza a Pesaro. L’azienda chiude la sede di Jesi. Rivoluzione per 300 dipendenti

Si svuota la sede di Jesi della Teamsystem e si rafforza quella di Pesaro. Perché il grande gruppo dell’informatica ha deciso di spostare tutti i suoi trecento dipendenti che sono in forza a Fontadamo, ex sede centrale di Banca delle Marche, nella sede di 5mila metri quadrati che la società ha alla Torraccia di fronte al palazzo dello sport. Per venire incontro ai dipendenti, comunque, la Teamsystem metterà a disposizione del personale ora in forza a Jesi due punti di appoggio uno a Fabriano e l’altro a Jesi per il coworking.

La decisione di traslocare è stata annunciata nei giorni scorsi dai vertici della società alla organizzazioni sindacali e a tutti i trecento dipendenti di Jesi a cui "è stato illustrato il progetto strategico volto a rafforzare il posizionamento del polo storico, la casa madre, di Pesaro come principale hub di innovazione digitale in tutto il centro Italia".

Va detto che il centro di Pesaro di questa società informatica, tra le più grandi del panorama nazionale, è un hub di innovazione e sviluppo ed è quindi un polo di eccellenza dove Teamsytem investe anche tanto delle sue risorse. "Coerentemente con l’obiettivo di consolidare la casa madre cittadina dove si opera per l’innovazione digitale, partirà un percorso – scrive in una nota Teamsystem – per integrare tutti i dipendenti attualmente in forza alla sede di Jesi nella squadra operativa a Pesaro entro settembre 2024. L’hub di Pesaro è destinato, infatti, a potenziare il proprio ruolo di crocevia di innovazioni tecnologiche, di sinergie professionali, di scambio di competenze e di

confronto tra i vari team dell’azienda nella regione delle Marche".

La società che ha alla guida Federico Leproux, personaggio conosciuto in città, spiega anche che si è davanti ad un progetto "in linea con l’importante crescita fatta registrare da Teamsytem nel corso degli ultimi anni non solo in termini di fatturato ma anche di organico e competenze acquisite". Una operazione che tenta anche di coniugare il lavoro da remoto e in presenza per cui la società "dopo aver valutato attentamente tutte le opzioni, ha deciso di investire con convinzione su Pesaro che rappresenta una eccellenza".

Un’operazione che vedrà anche la sede di Pesaro evolversi sotto il profilo strutturale "con uffici sempre più votati all’interazione e al confronto tra le risorse, un bar interno, spazi modulabili e aree dedicate ad ospitare eventi di ogni tipo".

Dietro vi è anche una flessibilità organizzativa e il "bilanciamento vita privata-lavoro attraverso una nuova filosofia di lavoro. Ad oggi l’83% dei dipendenti lavora in settimana corta da lunedì al venerdì con un utilizzo dello smartworking che oscilla tra il 60 e l’80%". Su questa riorganizzione del lavoro e su questo trasloco i sindacati non si pronunciano anche se a Jesi questo nuovo scenario non è stato letto bene.