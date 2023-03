Teamsystem fa shopping Incorporate due aziende

Continua in maniera anche molto marcata e veloce l’espansione per vie esterne della TeamSytem. Perché la società guidata da Federico Leproux ha incorpoarato nel giro di poche settimane altre due aziende che sviluppano software. La prima operazione, per un valore di 70 milioni di euro, riguarda l’acquisizione del 100% delle quote della società Contaclab che ha al suo interno altre due società che operano nel marketing automation e della data economy. Una seconda operazione è di questi giorni riguarda il pacchetto di maggioranza – 57 per cento – della societa Microntel, torinese, che opera nell’ambito degli accessi e sicurezza, la presenza del personale e la raccolta dati della produzione.

Il gruppo TeamSystem da gennaio del 2022 è nelle mani del fondo americano Hellman&Friedman e al vertice della struttura c’è sempre Federico Leproux. La base pesarese in questo momento conta circa 350 dipendenti – altri 350 a Jesi – "ed il suo funzionamento è da classica azienda americana", dice Fabrizio Bassotti che segue questo grande gruppo. Nella sede pesarese si lavora molto in smart working e cioè da casa "e se uno vuole andare a lavorare in sede deve prenotare la sua prestazione. Moltissimo personale, soprattutto i più giovani, lavorano dal lunedì al giovedì e per quello che riguarda il venerdì l’azienda ricompensa con il welfare e cioè servizi", continua Bassotti.

Dalle riunione e dagli incontri periodici con i sindacati, i vertici di questa grande azienda di software, non danno particolari novità: la situazione per quello che riguarda la base pesarese, dove la società ha anche la sua ragione sociale, è stabile.