Teamsystem-Ranocchi: è guerra Denunce incrociate e spy story Chiesti danni per milioni di euro

TeamSystem ha depositato al tribunale di Rimini una denuncia – un faldone alto oltre un centimetro – nei confronti del gruppo Ranocchi Software, guidato ora da Arianna Ranocchi e cioè la figlia del fondatore della stessa TeamSystem. L’accusa è concorrenza sleale e la richiesta danni è di circa 20 milioni di euro. Una guerra che va avanti da ormai 20 anni perché la prima denuncia nei confronti di Giovanni Ranocchi risale al 2002 quando venne accusato (e poi assolto) dall’accusa di spionaggio industriale e cioè i programmi che si usano nei computer, soprattutto di professionisti.

La risposta a quest’ultima accusa è stata pronta, perché il gruppo pesarese guidato dalla famiglia Ranocchi ha presentato a sua volta una denuncia per lite temeraria e concorrenza sleale con richiesta di danni, un paio di milioni di euro. "Rendiamo pubblica questa vicenda – dice Arianna Ranocchi che è anche accusata in prima persona – perché ormai nell’ambiente delle società di software si sta spargendo voce e questo ci danneggia".

Il rapporto tra i due contendenti è questo: TeamSystem ha 2.700 dipendenti con 695 milioni di fatturato nel 2022, mentre il gruppo Ranocchi ha chiuso lo scorso anno con 33 milioni di fatturato ed ha 270 dipendenti "e siamo cresciuti sul mercato del 10 per cento".

L’accusa qual è? L’aver rubato clienti al colosso dei software: stando a Teamsytem ci sarebbe stato un travaso di 609 clienti, mentre Ranocchi afferma nelle sue memorie difensive che i clienti traghettati da una parte all’altra sarebbero 171. Nel mirino sono finiti i concessionari di Genova e di Treviso anche loro tirati in ballo con le società Ranocchi oltre a due pesaresi: Stefano Carloni come direttore commerciale e Luca Sanfelici, dipendente del commerciale. "Hanno anche messo degli investigatori privati in campo per documentare le loro accuse che rigettiamo completamente perché infondate", continua Arianna Ranocchi.

Una guerra che affonda nel tempo quella tra Giovanni Ranocchi, il fondatore della TeamSystem, e gli attuali proprietari del gruppo – fondi di investimento –, anche se al vertice della società che si è ormai spostata tutta su Milano, anche se la sede legale resta a Pesaro, resta sempre Federico Leproux che ha firmato la denuncia come ad.

Cosa c’è dietro a questa guerra? Una lettura arriva proprio da Arianna Ranocchi, una che tutte le mattine si sveglia nel nome del padre: "Io non venderò mai perché voglio portare avanti il progetto che mio padre non è riuscito a fare perché è morto nel 2021 per Covid. Un progetto fatto di onestà, trasparenza con i clienti, innovazione e servizi. Noi con Teamsytem non abbiamo nulla a che vedere".

Perché dice che non venderà mai? "Perché subito dopo la morte di mio padre si sono presentati nei nostri uffici alcuni alti esponenti di Teamsystem per avviare una trattativa di vendita". Al tempo di questa mossa il gruppo Ranocchi fatturava circa 24 milioni e sulla scorta dell’Ebitda, in un settore dove i moltiplicatori vanno da sette fino a 12 volte, la cifra sul tavolo viaggiava intorno ai 70 milioni di euro. "Ci vogliono comprare, ma ho detto no quella volta ed anche una seconda volta dieci mesi più tardi. Non vendo e non venderò mai perché io voglio portare a compimento le volontà di mio padre. Ed i numeri ci danno ragione perché non incrementiamno solo il fatturato ma anche i dipendenti che sono passati da 240 a 270 ed in questo momento abbiamo oltre 40mila clienti e 900 rivenditori su tutto il territorio nazionale". La prima udienza di questa guerra era stata fissata per maggio di quest’anno, poi a luglio e ora slitta a febbraio del prossimo anno. La sede dibattimentale, benché le due società abbiano ragione sociale a Pesaro, è quella di Rimini.

