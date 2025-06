TeamSystem VL under 17 pronta per le Finali Nazionali a Chiusi

Fra una settimana esatta partirà alla volta di Chiusi la TeamSystem VL under 17 per disputare le Finali Nazionali di categoria, competizione ritornata con questo nome dopo essere stata under 16 tra il 2016 e il 2019. Proprio dell’under 17 risale l’ultimo scudetto giovanile della Victoria Libertas, allora Scavolini Spar, conquistato nell’estate del 2009 a Barletta contro la Montepaschi Siena guidata da Andrea Traini, quest’anno a Roseto in serie B nazionale, e Leonardo Ciribeni, giocatore di Porto Recanati in B interregionale. Nel coaching staff di quella spedizione c’era anche Giovanni Luminati, oggi capo allenatore del gruppo 2008-2009: "Siamo molto contenti del lavoro svolto da parte dei ragazzi nell’arco di tutta la stagione, poiché si trattava ad agosto di un gruppo nuovo con tanti ragazzi provenienti da esperienze differenti ed è stato importante che abbiano legato insieme fin da subito. Questo traguardo è frutto del lavoro svolto con questi ragazzi negli anni scorsi da parte di Mattia Costa e Enzo Belloni, di quello effettuato quest’estate nel reclutamento che ha visto impegnato insieme a noi Walter Magnifico e poi ogni giorno da parte dello staff, che comprende Manuel Bertoni, Alfredo Iannetti, Rodolfo Pentucci e Stefano Tonti.

Durante l’anno abbiamo scelto di partecipare a tornei importanti come l’Eybl che ci ha impegnati in tre tappe, due delle quali fuori dall’Italia, e il prestigioso Malaguti di Bologna con le migliori realtà nazionali, e non è un caso che abbiamo giocato le ultime due partite decisive dell’interzona con la Virtus Bologna e Jesi controllando quasi sempre la gara, sintomo di miglioramenti dal lato caratteriale, tecnico e fisico.

Le finali nazionali sono un grande appuntamento ma rappresentano un bel banco di prova, perciò è importante continuare a lavorare". Delineato il calendario, la VL è stata inserita nel girone B con la Vis 2008 Ferrara, la Bertram Derthona e Orange1 Bassano, e l’esordio è fissato per lunedì 16 alle ore 20 contro questi ultimi.

Al termine delle prime tre giornate, la prima classificata si qualifica direttamente ai quarti di finale, mentre la seconda e la terza di ogni girone disputeranno gli spareggi. La diretta di tutte le partite sarà sui canali YouTube della FIP.

Leonardo Selvatici