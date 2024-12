TeamSystem Vuelle under 19 trionfa su Don Bosco Livorno e risale in classifica

Nella penultima giornata prima della pausa natalizia, la TeamSystem Vuelle under 19 torna a vincere e lo fa in maniera convincente 77-61 contro Don Bosco Livorno. A partire forte sono però gli ospiti, che approcciano meglio la gara rispetto ai pesaresi e al decimo minuto comandano già 13-22, dimostrando di non essere in gita e di voler migliorare la propria classifica che li vede terzultimi. Dopo aver subito i toscani, la compagine guidata da coach Luminati però inizia la propria rimonta, non in modo travolgente ma possesso dopo possesso. All’intervallo la Vuelle è sì in svantaggio ma di appena tre lunghezze, 31-34, e al 30’ la distanza tra le due formazioni è di un solo punto, 50-51. Entrando nel quarto quarto però ecco che viene fuori tutto il talento biancorosso, con Stazi a guidare i propri compagni (22 punti + 12 rimbalzi) nel parziale di 27-10 che chiude la partita. Vittoria importante per la Vuelle, che risale in settima posizione ad una sola vittoria dal sesto posto, l’ultimo valevole per l’accesso agli spareggi nazionali.

Nel campionato under 17 Eccellenza doppia vittoria in settimana per la Vuelle allenata da coach Luminati, impegnata in una doppia trasferta ad Ancona prima e a Montegranaro poi; sono arrivate due agili vittorie, 37-89 ad Ancona contro il Campetto e 53-110 nella seconda alla ‘Bombonera’ di Montegranaro, con Patrignani e Francis a quota 16 e 12 come migliori marcatori. Nello stesso girone agile vittoria per il Bramante a Pedaso 45-73, in attesa di questa sera contro Matelica, mentre doppia sconfitta per i Proca Gators contro Foligno e la proibitiva Sant’Elpidio. Nel girone B sonora sconfitta per il Basket Giovane in casa della capoclassifica Stamura Ancona 131-45 e sconfitta del Loreto a Marsciano (Perugia) 74-46.

Per quanto riguarda l’under 15 bella soddisfazione per il 2010 Nikolas Bedini in forza alla Victoria Libertas, convocato dopo il prestigioso torneo della Ludec Cup anche per il raduno di Novarello nell’ambito del progetto Academy Italia dal 27 al 30 dicembre.

Leonardo Selvatici