Teatri d’Autore a San Costanzo: per ridere (a crepapelle) e riflettere

Saranno quattro gli spettacoli della rassegna Amat Teatri d’Autore che si svolgeranno al Concordia di San Costanzo. E ad aprire il poker d’eventi, venerdì 21 febbraio, arriverà un’autentica istituzione locale: il “San Costanzo Show“, che metterà in scena l’esilarante Somari di Battaglia 2. Una selezione di personaggi già noti al pubblico, nuove entrate, improvvisazioni corali, coreografie, omaggi al cinema, alla tv, alla canzone e alla grande letteratura italiana.

Le successive tre tappe saranno quelle del 22 marzo con Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan, con il giornalista e telecronista milanese Federico Buffa; del 4 aprile con Sei un mito! Scopri chi sei attraverso i miti greci, con lo scrittore e docente friulano Enrico Galiano; e del 9 maggio con L’eterno marito, tratto dall’omonimo romanzo di Dostoevskij, diretto dal regista lombardo Claudio Autelli. Detto di Somari di Battaglia 2, in cui le gag del San Costanzo Show assicureranno una serata tutta da ridere, lo spettacolo Number 23 con Buffa e con Alessandro Nidi al pianoforte, racconta per la prima volta a teatro la storia di Michael Jordan, considerato il più grande cestista di tutti i tempi, capace di vincere nella sua carriera ventennale (dal 1984 al 2003) sei titoli Nba e di infrangere numerosi record individuali e di squadra.

Il 4 aprile, come detto, Enrico Galiano proporrà il suo nuovo progetto Sei un mito! Una lezione-spettacolo ironica e coinvolgente che, attraverso il racconto dei miti greci, accompagna il pubblico in un viaggio alla scoperta di sé. Da non perdere, infine, L’eterno marito del regista Claudio Autelli con Ciro Masella e Francesco Villano di Lab121/Trento Spettacoli: "un viaggio tra il sogno e la realtà dentro i movimenti dell’animo umano".

Teatri d’Autore è organizzata da Amat con la collaborazione dei Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino. Tutte le rappresentazioni si svolgeranno dalle 21,15. Biglietti attraverso il circuito Amat, al punto Iat di San Costanzo e online al sito www.vivaticket.com

Sandro Franceschetti