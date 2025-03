Teatrino e un film per ridere

Andar per Fiabe, stagione dedicata al teatro ragazzi, fa tappa oggi alle ore 17 nella Sala del Castello della Porta di Frontone con “Supereroi da commedia“ di e con Lorenzo Palmieri, produzione Lagrù. Lo spettacolo “Supereroi da commedia“ fa la parodia della letteratura supereroistica e ne ribalta le caratteristiche in chiave comica. I superpoteri dei burattini, infatti, causano disastri e risate a non finire in un vortice di frenesia. Posto unico adulti 5 euro, ridotto 0-3 anni euro 1,50.

· CINEMA A VALLEFOGLIA

Il teatro “Santi“ di Bottega di Vallefoglia oggi ospita la proiezione del film della Compagnia San Costanzo Show “Non aprite quella Sporta“ con tre proiezioni alle 16,30/18,30/20,30. Il sindaco Palmiro Ucchielli e l’assessore Mirco Calzolari invitano a vedere questo film giallo in cui lo spettatore ridendo scoprirà il mistero che riguarda gli inquilini di un condominio molto sui generis di una ridente cittadina sul Mare Adriatico. Una storia di misteri, sotterfugi, litigi, doppi giochi e tante, tante risate.