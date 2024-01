"Teatrino-palestra? Inadeguato"

"Il teatrino parrocchiale come palestra? Siamo arrivati a una situazione allucinante". Inizia così il duro attacco del consigliere di minoranza Domenico Carbone (foto), anche a nome dei colleghi Nicoletta Carboni ed Ermenegildo Bevilacqua, dopo la notizia che gli alunni delle elementari e delle medie di San Costanzo da questa settimana faranno ginnastica nel teatrino di via Cavour, in attesa che alla palestra ‘Martina Pagnetti’, inagibile per infiltrazioni d’acqua dal 22 novembre, siano effettuati i lavori tampone. "Tralasciando l’aspetto tragicomico relativo al fatto che in questi primi giorni i ragazzini dovranno raggiungere il teatrino a piedi, va detto che si tratta di una soluzione assolutamente inidonea. Un ambiente dove mancano gli spogliatoi e che ha una pavimentazione fatta di piastrelle e quindi potenzialmente pericolosa e, nella migliore delle ipotesi, del tutto inadatta ad attività di educazione fisica".

"Nel frattempo – incalza Carbone – continua la surreale situazione della palestra chiusa, con evidenti responsabilità dell’amministrazione. Insieme ai colleghi Carboni e Bevilacqua ho presentato un’interrogazione e depositato un’istanza di accesso agli atti per capire in cosa consiste esattamente il contenzioso del Comune contro la ditta che ha costruito la palestra oltre 15 anni fa. Un lasso di tempo – aggiunge – che appare ben superiore alle tempistiche previste in materia di garanzie degli appalti. Non vorremmo che si trattasse solo di una mossa per dimostrare l’operosità dell’amministrazione, che invece è senz’altro mancata, a scapito dei bambini che frequentano le scuole e delle società sportive".

s.fr.