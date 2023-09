Teatro, al 76° Festival Gad spettacoli che non si dimenticano

Svelato il calendario della 76ª edizione del Festival Nazionale d’Arte Drammatica che torna al Teatro Rossini di Pesaro. Si comincia giovedì 19 ottobre con la Compagnia Al Castello di Foligno che metterà in scena La Calandria di Bernardo Dovizi di Bibbiena; il 20 ottobre la Compagnia Note di Teatro di Gualdo Tadino proporrà Copenhagen di Michael Frayn; il 21 ottobre Ramaiolo in Scena di Imperia presenterà Funny Money di Ray Cooney; il 22 ottobre La Corte dei Folli di Fossano ha in programma Nel nome del padre di Luigi Lunari; il 25 ottobre I Giardini dell’Arte di Firenze daranno vita a La strada di Tullio Pinelli, Ennio Flaiano e Federico Fellini; il 26 ottobre Futura Teatro di Firenze parteciperà con Prestazione occasionale di Francesco Brandi; il 27 ottobre Teatro Villaggio Indipendente di Settimo Torinese porterà al Festival Nove giorni di Massimiliano Giacometti; il 28 ottobre la Compagnia Avalon di Battipaglia chiuderà il concorso con Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.

Il presidente di giurìa sarà Antonio Caponigro del Teatro dei Dioscuri di Campagna Salerno, più volte premiato al Festival. Inoltre sono due gli spettacoli nel cartellone del 12° Gad Festival Ragazzi al Teatro Rossini: il 16 ottobre alle 11 Alessandro Barbaglia interpreterà il suo Storie vere al 97%; il 24 ottobre doppio appuntamento alle 11 e alle 21 con La più strana delle meraviglie di Roberto Mercadini.

Tra gli eventi extra-concorso, il 9 ottobre nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini alle 18 Marlene D. Storia di un angelo azzurro, a cura di Laura Corraducci; alle 21,15 VajontS 23 azione corale di teatro civile per il 60° anniversario della frana della diga di Longarone, che in tutta Italia vedrà portare in scena Il racconto del Vajont di Marco Paolini. Seguiranno il 16 ottobre alle 21 al Teatro Rossini il concerto della Aldemaro Moltedo Jazz Band; il 18 ottobre alle 21 al Teatro Rossini Pensando Franca, un ricordo di Franca Rame curato da Mattea Fo e messo in scena dalla Compagnia Fo Rame; il 25 ottobre alle 18 nella Sala Rossa del Comune di Pesaro Una vita in contropiede: le avventure di Arnaldo Ninchi tra teatro, cinema, tv e basket, conversazione in occasione del decennale della scomparsa del grande attore pesarese. "Un programma ricco e di qualità – dice il direttore artistico Cristian Della Chiara –, di un festival che in Italia è diventato sempre di più il riferimento del teatro non professionistico".

Beatrice Terenzi