Teatro, Biancani proroga i rimborsi: "E il diritto di prelazione va salvato"

Come le truppe papaline sotto il bombardamento del generale Cialdini a Rocca Costanza. Perché sulle disavventure logistiche della stagione di prosa, il sindaco Andrea Biancani – ma anche l’Amat – sono finiti sotto il fuoco delle proteste degli utenti. Ora il sindaco sta correndo ai ripari perché ha eliminato dal tavolo la perdita del diritto di prelazione per il prossimo anno quando la prosa tornerà al teatro Rossini. Non solo questo perché aggiunge anche che sono stati allungati i tempi per richiedere il rimborso perché sarà possibile farlo sia oggi che domani.

Una vicenda che termina qui? Assolutamente no perché sul tema interviene con una interrogazione il gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale – Radaelli, Boresta, Malandrino, Canciani e Corsini – che mettono sopra il tavolo del sindaco anche caramelle al cianuro parlando dello spostamento all’ultimo momento di tutti gli spettacoli allo Sperimentale e sulla tempistica: "Ci risulta – dicono – che altre realtà che avevano prenotato l’utilizzo del teatro Rossini per eventi privati, abbiamo poi cambiato location negli ultimi giorni, prima dell’annuncio del sindaco in merito ai lavori previsti a teatro. Sono stati avvisati dal Comune? Perché solo loro e non gli utenti che avrebbero potuto quindi scegliere a ragion veduta se abbonarsi o no? Se fosse confermato questo fatto sarebbe gravissimo".

Su tutta questa vicenda che ha coinvolto circa 1400 persone che hanno sottoscritto gli abbonamenti per la stagione di prosa, i cinque rappresentanti di Fratelli d’Italia annunciano oltre ad una interrogazione anche "la convocazione urgente della commissione Cultura per avere al più presto informazione dettagliate da mettere a disposizione del consiglio comunale e dei cittadini".

Dove nasce il problema? Dal fatto che l’annuncio dello spostamento degli spettacoli al teatro Sperimentale è avvenuto in contemporanea con la chiusura degli abbonamenti. Cosa questa che ha messo in moto la protesta degli appassionati di prosa sia attraverso il Carlino e sia attraverso i social. Sul banco degli imputati non viene comunque chiamato il sindaco dall’opposizione, ma l’assessore alla Cultura Daniele Vimini. Visto il polverone che ha sollevato questa vicenda, Biancani afferma: "Andiamo incontro alle giuste richieste dei cittadini per cui in considerazione della situazione, è doveroso garantire il diritto di prelazione anche a chi ha chiesto il rimborso dell’abbonamento". Non solo questo perché poi aggiunge "che i rimborsi saranno possibili anche oggi e domani".

Da parte loro i consiglieri d’opposizione giocano sul pasticcio che è emerso per cui nell’interrogazione chiedono quali sono "gli impatti economici e di immagine che l’amministrazione prevede anche per l’Amat a causa di problematiche assolutamente evitabili?".

m.g.