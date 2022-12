Teatro della Fortuna, concerto sinfonico per l’arrivo del 2023

Al Teatro della Fortuna vanno a ruba i biglietti per il concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica Rossini, in programma per domenica pomeriggio alle 17. Le prime note del 2023 saranno firmate da Felix Mendelssohn, con "Sogno di una notte di mezza estate". Dopo una prima parte esclusivamente strumentale, con la guida della voce di Giuseppe Esposto, sarà la volta della grande lirica con la Carmen protagonista dell’opera di Georges Bizet, con "L’amour est un oiseau rebelle", passando poi all’opera "Samson et Dalila" di Camille Saint-Saëns con l’aria: "Mon coeur s’ouvre a ta voix". Il concerto proseguirà con l’intermezzo del "Valzer dal primo atto da Il Lago dei cigni" di Caikovskij, mentre a seguire l’omaggio all’opera avrà la firma di Francesco Cilea: ascolteremo l’aria "Acerva voluttà", dall’opera Adriana Lecouvreur.