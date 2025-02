Teatro di Cagli e Unesco. Comune conferma: "Ricorso al Tar"

"Senza una riammissione del teatro di Cagli nella candidatura Unesco, confermeremo il ricorso". E’ questa la notizia che i cittadini si attendevano da parte del Comune dopo l’annunciato ricorso al Tar delle Marche contro la delibera della Regione Marche relativa alla candidatura dei quattordici teatri marchigiani alla lista Unesco; quattordici palcoscenici selezionati senza Cagli.

A confermare la eventuale procedura del ricorso è l’assessore comunale alla cultura Benilde Marini: "Per la legge il ricorso al Tar ha una precisa procedura con scadenza dopo averlo notificato entro trenta giorni dalla presentazione. Questo è avvenuto il dieci febbraio e la scadenza per notificarlo sarà entro la prima decade di marzo. Pertanto dopo la videoconferenza siamo in attesa di avere finalmente risposte e se non si avrà la riconsiderazione di riammissione nella lista Unesco del nostro teatro, chiaramente il ricorso sarà depositato".

Se il ricorso venisse accolto, tornerebbe tutto in discussione? "Lo scopo del ricorso è rimettere in discussione la non candidatura del teatro di Cagli senza andare minimamente ad intaccare o danneggiare la candidatura degli altri teatri che sono nella lista" conclude l’assessore Benilde Marini

Mario Carnali