Teatro dialettale, premi agli attori

Si è conclusa domenica sera, con un grande successo di pubblico, la rassegna teatrale "Dialetti marchigiani a confronto" che si è tenuta al Teatro Giovanni Branca di Sant’Angelo in Lizzola. Soddisfatti il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli e l’assessore alla Cultura, Mirco Calzolari, sia per la grande partecipazione agli eventi in programma, che per la qualità delle rappresentazioni teatrali. "Sono state sei serate entusiasmanti – dice il sindaco – nel corso dellequali tante storie sono state raccontate al pubblico nel nostro splendido dialetto, che con le sue espressioni divertenti continua a rappresentare un patrimonio che siamo chiamati a custodire perché fa parte delle nostre radici".

Durante l’ultimo appuntamento, è stato consegnato anche un premio alle compagnie che hanno preso parte alla rassegna. "La Federazione Italiana Teatro Amatori – spiega Ucchielli – al termine della serata di domenica, ho voluto omaggiare tutte le compagnie con vari attestati di riconoscimento". I premi sono andati per la "milgior commedia", la "migliore interpretazione" e il "migliore attore". "Nel ringraziare nuovamente tutte le compagnie che si sono esibite e la Federazione - conclude il sindaco – ho suggerito ai responsabili di Fita Marche di valutare anche l’opportunità di svolgere la finale regionale nel nostro nuovo Cinema teatro e auditorium per la musica ‘G. Santi’ di Bottega di Vallefoglia, in quanto con i suoi 340 posti e il suo grande palco, contribuirebbe sicuramente a promuovere e valorizzare i gruppi dialettali in tutta la vallata del Foglia e in tutta la regione Marche".