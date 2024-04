Teatro e musica dominano il palco. Mondavio e Pesaro in primo piano

Teatro e musica. Due appuntamenti di livello, questa sera a Mondavio l’altro domani a Pesaro. Al Teatro Apollo va in scena (ore 21), Still alive spettacolo vincitore del progetto In-Box 2023 con Caterina Marino - che firma anche drammaturgia e regia - e Lorenzo Bruno, nell’ambito di TeatrOltre mentre a Pesaro domani appuntamento con una delle band più acclamate del momento: Širom. Ma partiamo dal teatro con Still alive spettacolo che nasce da un profondo malessere personale per indagare poi anche un male di vivere generale.

"L’impossibilità nel sottostare a un sistema altamente performante e produttivo – si legge nelle note di sala - diventa hummus sotterraneo di Still alive. L’attrice si trova quotidianamente a che fare con una paralizzante difficoltà del vivere, sorretta e accompagnata dalla figura di un tecnico video che è anche altro. Anzi, l’altro.

Partendo da una ricerca di confronto con il mondo esterno, il lavoro si arricchisce di elementi video e interviste, ma anche di un contatto continuo con gli spettatori. Lo spettacolo, infatti, instaura da subito un rapporto diretto con il pubblico attraverso confessioni, flussi di coscienza, richieste e coinvolgimenti che ricordano a chi guarda che, nel bene e nel male, nessuno è solo". E veniamo alla musica con in scena domani sera (ore 21), alla Chiesa dell’Annunziata con la band slovena Širom nell’ambito della rassegna Playlist Pesaro. Iztok Koren, Samo Kutin e Ana Kravanj suonano un folk "immaginario" e "proveniente da un universo parallelo" come amano affermare loro stessi, o un "folk che sembra folk ma non lo è", come ha scritto qualcun altro. D’altronde è già detto tutto nel loro nome. In sloveno širom significa "andare lontano" e "dappertutto" e questa ampiezza semantica rende bene l’idea di una musica in movimento, capace di cogliere e intrecciare modi e influenze eterogenee, riportando la molteplicità a sintesi.

Nel repertorio del trio trova espressione un corpo sonoro vastissimo che non solo attinge alla tradizione (viola, ocarina, mizmar, ribab, daf, balafon, guembri, banjo, ghironda, liuto, tambura brac, carillon) ma si avvale anche di oggetti autocostruiti. A dispetto di tale ricchezza strumentale, il sound rimane minimalista e ha un che di sciamanico, muovendosi nella dialettica tra oscurità e luce, mistero e rivelazione.

Le loro performance sono magnetiche e coinvolgono gli ascoltatori in un’esperienza rituale, potente e immersiva. Il loro The liquified throne of simplicity è un lavoro molto apprezzato dalla critica di settore, 3° disco dell’anno per "Blow Up" e top 50 del 2022 per "Rumore".