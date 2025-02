Teatro escluso dall’Unesco: 12.500 firme contro

La sorprendente esclusione da parte della Regione del Teatro di Cagli tra quelli già inseriti e riconosciuti nell’Unesco, sta alimentando proteste sempre più ampie. La raccolta di firme per contrastare l’esclusione è arrivata a 12.500 cittadini. E Alberto Mazzacchera, consigliere comunale e curatore di mostre in Italia e all’estero, rincara la dose: vuole andare a fondo e scoprire quali verbali abbiano motivato una così clamorosa esclusione, peraltro, a suo dire, rimediabile poiché i teatri candidabili possono essere anche di più di quelli individuati.

La raccolta delle firme è stata avviata da un cittadino impegnato nel coordinamento del gruppo di minoranza “Fare Comune“, Paolo Ragni. La sua iniziativa fatta online ha raggionto ben 12.500 sottoscrizioni, un numero notevole se si pensa che il caso è scoppiato da pochi giorni.

"La vera, triste notizia è che Il bellissimo teatro di Cagli è stato escluso dalla lista dei teatri candidati a diventare Patrimonio Mondiale Unesco del “Sistema dei teatri condominiali all’italiana tra XVIII e XIX secolo“. Il motivo della esclusione, per adesso, non è noto".

Ma come si è arrivati a tanto?

"Il 30 ottobre o forse il 7 novembre, non è chiaro, si tiene una riunione, nella quale si comunica la lista dei teatri inclusi nella lista e Cagli non c’è. Nel corso dell’incontro non vengono comunicate le motivazioni dell’esclusione. Questa notizia, estremamente grave per Cagli, non viene divulgata né ai cittadini, né al gruppo di minoranza. Se avessimo letto le cronache maceratesi lo avremmo saputo perché un sindaco del maceratese lamentandosi dell’esclusione del proprio teatro elenca i teatri inclusi nella lista. Il silenzio prosegue e niente viene detto nel corso dei due consigli comunali del 10 e 30 dicembre. Una decina di giorni fa la notizia diventa pubblica grazie alle dichiarazioni del Presidente della Regione. I cittadini iniziano a protestare. Il 23 gennaio esce un post del comune di Cagli, nel quale si afferma che la decisione era nota dal 7 novembre, che il comune di Cagli non comprende il motivo dell’esclusione e afferma di aver avanzato delle proteste, rimaste inascoltate, di cui però non abbiamo alcuna evidenza. So che il gruppo di minoranza ha fatto una richiesta di accesso agli atti". Alla fine il 5 febbraio ci sarà un incontro in Regione e si capirà di più.

Alberto Mazzacchera, che da questo colonne rilanciò mediaticamente il caso, aggiunge: "Mentre la petizione di Ragni procede, il Comune di Cagli balbetta inconsistenti giustificazioni quando, a sentire i presenti alle riunioni, proprio alla sua inadeguatezza sarebbe da attribuire l’esclusione. Alla riunione del 30 ottobre 2024, riservata ai Comuni, né sindaco né assessori di Cagli erano presenti. Eppure in quella riunione, dove le delegazioni degli altri Comuni erano ben presenti e agguerrite, sarebbe emerso lo scenario attuale, motivato, pare, da programmazione teatrale dall’incertezza dell’apertura dopo i lavori". Ma anche in tal caso non si giustifica l’esclusione e per questo Mazzacchera chiederà a dei consiglieri regionali di accedere a tutti gli atti.

Mario Carnali