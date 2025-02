"Teatro escluso, le nostre carte per reinserirlo"

Ieri pomeriggio in Comune si è svolto un lungo confronto dove si è parlato della vicenda che si trascina da giorni per l’esclusione del teatro comunale di Cagli dalla candidatura Unesco. Un’ esclusione che ha scatenato una lunga scia di polemiche, soprattutto tra i cittadini cagliesi, che la Regione al momento non è ancora riuscita a far sopire.

Nel grande schermo, in videoconferenza, si sono confrontati l’assessora alla Cultura della Regione Marche, Chiara Biondi con funzionari regionali, alcuni membri della Commissione che hanno stilato l’elenco dei quattordici teatri marchigiani ammessi nella lista e funzionari del Ministero della Cultura, e dell’Ufficio Unesco per l’Italia.

Presenti all’incontro con il sindaco di Cagli Alberto Alessandri, l’assessora Benilde Marini ed altri assessori e consiglieri di maggioranza. Solo Alberto Mazzacchera ha rappresentato l’opposizione.

Le rappresentanze cagliesi hanno ribadito il grande errore fatto circa l’esclusione, per di più con motivazioni errate che non rappresentano la realtà dei fatti del teatro comunale di Cagli. E’ stato di nuovo richiesto di prenderne atto al fine di valutare una riconsiderazione.

Sembra esserci stato, nel corso della videoconferenza, un passo avanti molto importante per aver avviato un positivo canale di confronto i cui contenuti emersi dovranno essere valutati per riaprire a breve questo importante dialogo tra tutti i presenti.

"Abbiamo aperto un confronto, ognuno ha esternato le proprie motivazioni, ragioni e considerazioni – ha per prima dichiarato l’assessora Benilde Marini – da oggi in poi si potranno analizzare le carte per meglio valutare le ragioni che abbiamo ribadito per ottenere il reinserimento del nostro teatro".

Il sindaco Alessandri, da parte sua, ha sottolineato: "E’ stato un confronto molto aperto, dove le parti hanno espresso le proprie competenze e in base alle carte che abbiamo e alla storia che conosciamo del nostro teatro, riteniamo che debba far parte della lista Unesco. Avverrà una revisione delle nostre motivazioni che saranno valutate e in un nuovo imminente incontro ci ricollegheremo e vedremo se analizzando e approfondendo le carte da parte loro ci sarà una apertura per una auspicabile soluzione".

Infine l’intervento di Alberto Mazzacchera, che ha detto: "Il Comune di Cagli ha potuto rappresentare le sue ragioni basate su documenti archivistici, progetti depositati negli archivi e dall’altro lato si è preso atto che ci sono tutte le ragioni per sostenere la candidatura. E stato l’inizio di un percorso, difficile, complicato e pieno di ostacoli perché oggi la dimensione del dibattito si è spostato dalla Regione al Governo. In questa situazione difficile e complessa ci sono comunque delle possibilità di costruttivo dialogo".

Mario Carnali