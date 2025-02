Teatro fuori dall’Unesco, ma è scelto per lo ’spot’

A Cagli la vivono come una presa per i fondelli, senza mezze parole. Lo stesso teatro che la Regione Marche ha escluso dalla lista Unesco, fa da sfondo al manifesto di Marche Tourism, la Pagina ufficiale dedicata all’informazione sul turismo della Regione Marche. ’Gimbo’ Tamberi in primo piano, che dice: "Fai un salto nelle Marche". Ma se il teatro cagliese è così un fiore all’occhiello, perchè escluderlo dalla lista Unesco? Quali sono i criteri dell’esclusione? si chiedono i cagliesi.

I criteri sarebbero stati svelati dall’asssessore regionale alla Cultura Biondi. Li sintetizza la consigliera Pd Micaela Vitri, che ha presentato un’interrogazione nell’ultimo consiglio regionale e commenta con delusione: "Mi aspettavo un’apertura da parte della giunta Acquaroli, che si prendesse atto delle 15mila firme raccolte per la clamorosa esclusione e si rivalutasse un aggiornamento della rosa dei teatri candidati a patrimonio Unesco. Invece nulla. L’assessora Biondi si è limitata a leggere i rigidi criteri, imposti con una procedura piuttosto opaca della Commissione scientifica nominata dalla stessa giunta. L’Unesco chiede che nella candidatura siano sempre coinvolte cittadinanza e istituzioni, mentre in questo caso non è stato chiesto nemmeno un parere alla Prima Commissione Cultura del Consiglio regionale di cui faccio parte. E non mi risulta che sia stato fatto dalla Commissione nemmeno un sopralluogo al bellissimo teatro di Cagli. In tal caso avrebbero notato, che si tratta di un edificio che ha mantenuto integro il suo aspetto originario e che vanta una delle migliori acustiche in Italia".

Oltre alle sue, quali sollecitazioni sono state fatte alla Biondi e Giunta Regionale da altri rappresentanti del nostro territorio interno? "Nessuna. Mi sarei aspettata una presa di posizione di altri colleghi in Regione per rispetto anche dei 15 cittadini che hanno firmato la petizione. Non c’è stato nemmeno un altro atto ispettivo presentato dai consiglieri dell’area Acquaroli. E’ bene che i cagliesi lo sappiano".

Visto che risultavano rilevanti le indicazioni o termini sulla data di apertura, ad esempio per Cagli nel 1878, cosa le ha risposto la Biondi per aver ammesso il teatro della sua città Fabriano aperto molto dopo quello di Cagli? "Nessuna risposta, ma si tratta ovviamente di scelte politiche che non hanno nulla a che vedere con il valore architettonico-artistico degli stessi teatri e ripeto, la Commissione è stata nominata dalla maggioranza in Regione e guarda caso inizialmente la data di riferimento era il 1875, poi una volta ammessi i circa sessanta teatri, tra i quali anche Cagli, questa data non avrebbe più dovuto essere un ostacolo. Quindi perché lo è stata per Cagli e non per il teatro Gentile della città della Biondi, Fabriano, la cui data posteriore al 1875 non è stata vincolante? Ormai da alcuni della maggioranza assistiamo a favorire molto le proprie città... deviare la Pedemontana verso Pergola e inserire nella lista Unesco il teatro di Fabriano. Questa è la tragica conseguenza di Atim! Invece di mantenere unite le deleghe Cultura e Turismo (come sarebbe normale) Acquaroli le ha smembrate e ha creato il carrozzone Atim".

Mario Carnali