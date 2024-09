Teatro, “I Gemelli“ a Calmazzo

Per il festival #Piazze, oggi alle 21,15 il borgo di Calmazzo si anima con una tappa del programma che porta in scena le divertenti e argute commedie dell’arte. In piazzetta Ciacci, sarà di scena “I Gemelli“, realizzato dal CTU Cesare Questa e Compagnia Romantica, con Michele Pagliaroni nel ruolo dei due gemelli. Un capolavoro del teatro degli equivoci tratto da “I due gemelli veneziani“ di Carlo Goldoni e “I Menecmi“ di Plauto. Una compagnia internazionale guidata da Carlo Boso, Maestro della Commedia dell’Arte, prenderà per mano il pubblico guidandolo in un meccanismo comico pirotecnico, fatto di canti, danze, duelli di spada e lazzi di ogni tipo, per il più grande divertimento grazie all’abilità di Pagliaroni. Biglietti sul posto, prenotazioni info@urbinoteatrourbano.it o tel. 346 7200078.