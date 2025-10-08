Teatro, il Comunale di Cagli vi aspetta con tredici spettacoli

Come ogni ottobre, si aprono i sipari sui vari palchi della provincia. Non fa eccezione il teatro Comunale di Cagli, il cui botteghino da venerdì sarà aperto per chi vorrà abbonarsi alla stagione 2025-2026, come sempre ricca di interessanti proposte. Tredici gli spettacoli in totale, di cui cinque in abbonamento, due fuori abbonamento, tre dedicati ai bambini e tre concerti autunnali.

La prima sarà il 23 ottobre con il regista tedesco Peter Stein che dirige una compagnia di grandi talenti – Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Sergio Basile, Gianluigi Fogacci, Alessandro Sampaoli, Emilia Scatigno – in Crisi di nervi, tre atti unici di Anton Čechov. Il 18 dicembre l’attore e cantante Lodo Guenzi sarà in scena con Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame, con la regìa di Giorgio Gallione: una sarabanda comica e satirica un po’ commedia degli equivoci, un po’ grottesco teatro di denuncia. Il 22 gennaio, al termine di una residenza di allestimento, Ale & Franz propongono Capitol’ho: il nuovo spettacolo ripercorre la trentennale carriera del duo comico italiano, affiancando nuovi ospiti ai loro personaggi iconici e surreali. Il 18 febbraio Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli sono protagonisti di Ti ho sposato per allegria commedia di Natalia Ginzburg; chiude il programma il comico e attore genovese Paolo Kessisoglu, autore e protagonista di Sfidati di me per la regìa di Gioiele Dix, in scena il 27 marzo.

"La stagione di quest’anno è resistenza e sfida – dicono il sindaco Alberto Alessandri e l’assessore alla cultura Benilde Marini –; il teatro è uno spazio vivo e necessario, un luogo dove fermarci, condividere emozioni, uno spazio di fiducia nel pubblico, negli artisti. Quest’anno abbiamo incrementato la prosa, un genere difficile, non intuitivo, ma ce ne sarà per tutti i gusti. Un grande grazie ad Amat, che coordina l’organizzazione, e agli uffici per il lavoro svolto in grande sinergia".

Due i titoli fuori abbonamento: "Si inizia il 3 gennaio – spiega il direttore del Comunale Sandro Pascucci – con Paolo Ruffini in Il babysitter. Quando diventerai piccolo capirai, un viaggio ironico, poetico e imprevedibile nel mondo dell’infanzia. Poi festeggeremo i miei dieci anni di collaborazione in questo teatro con una seconda residenza, quella di Paolo Jannacci & Band in Jannacci arrenditi! la città ascolta che sarà in anteprima il 6 febbraio. Anche quest’anno, con un cartellone importante, il nostro teatro rimane un presidio per tutte le alte Marche. Avremo poi tre spettacoli dedicati ai più piccoli, della serie Andar per Fiabe, il 5 gennaio, 21 febbraio e 29 marzo".

Tre, infine, i titoli domenicali per Sinfonie d’autunno, rassegna musicale che parte il 26 ottobre col pianista Yasue Hokimoto e l’Orchestra Inedita diretta da David Tagliolini in Concerto per un sogno. Le altre date, il 9 e 30 novembre. Il botteghino del Comunale (tel. 335 7504181) sarà aperto con orario 17-19,30 il 10 e 11 ottobre per i rinnovi e il 12 e 13 ottobre per i nuovi abbonamenti.

Giovanni Volponi