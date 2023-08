Teatro, il Gad è già nei paraggi Al Festival la parata delle compagnie

Sono state svelate le otto compagnie teatrali che parteciperanno al 76° Festival Nazionale d’Arte Drammatica che si terrà dal 16 al 29 ottobre al Teatro Rossini di Pesaro che finalmente riapre dopo i lavori.

"Non è stato facile scegliere – racconta il direttore artistico Cristian Della Chiara –, ogni anno le compagnie che si iscrivono sono tante e di alto livello. Quest’anno abbiamo visionato 117 spettacoli di cui solo otto saranno in gara per i vari premi in palio". Ecco i gruppi. Il Teatro Villaggio Indipendente di Settimo Torinese propone Nove giorni di Massimiliano Giacometti, ovvero la sciagurata vicenda della campagna italiana in Russia raccontata attraverso le parole di Paolo, un ragazzo che come tanti non avrebbe voluto fare la guerra, ma vivere una vita piena di sogni e aspirazioni.

La Compagnia Teatro Avalon di Battipaglia presenta Così è se vi pare di Luigi Pirandello, un classico del metateatro pirandelliano portato in scena con modernità e freschezza, piena di trovate che strizzano l’occhio non solo al grande teatro ma anche al cinema irriverente di Sorrentino.

La Corte dei folli di Fossano mette in scena Nel nome del padre di Luigi Lunari. La scena scarna del non luogo ha un fascino ancestrale e porta Rosemary Kennedy e Aldo Togliatti ad un inevitabile incontro in un limbo-rudere rianimato dai ricordi e dalla loro tragica storia.

Le Note Di Teatro di Gualdo Tadino interpretano Copenaghen di Michael Frayn: sul fondale rialzato campeggia una lavagna dove si incontrano scontrano formule di fisica. Davanti un altro incontro-scontro tra due luminari: il fisico Werner Karl Heisenberg e il suo maestro Niels Bohr, moderatrice Margrethe Bohr.

Futura Teatro di Firenze porta al Festival Prestazione occasionale di Francesco Brandi, l’insolita storia di Lisa e del suo desiderio di maternità, del quale faranno le spese i suoi tre cari amici. Si ride, ma allo stesso tempo si riflette attraverso la fragilità dei personaggi.

Ramaiolo In Scena di Imperia propone Funny Money di Ray Cooney, raccontando le vicende del protagonista Henry Perkins. Si ride molto, grazie alle fantasiose invenzioni del testo pieno di equivoci e colpi di scena. Il Teatro al Castello di Foligno presenta La Calandra di Bernardo Dovizi da Bibbiena, prima commedia italiana in prosa che rivoluzionò i canoni della scrittura teatrale del ‘500. Infine i Giardini dell’Arte mettono in scena La strada, adattamento della vicenda raccontata sul grande schermo da Federico Fellini. Un viaggio tra le piaghe più intime e sacre del sentimento, la cui malinconica fragilità che la abita non è mai stata tanto dolce e luminosa. Alla presentazione del cartellone erano presenti anche il presidente del Gad Maurizio Sebastiani, il vice sindaco Daniele Vimini, l’assessore Camilla Murgia.

b. t.