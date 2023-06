Teatro, il maxi-impianto prende il volo

Per otto ore ha dato spettacolo il cantiere "volante" (foto) che ieri ha attirato tanta curiosità all’ombra del campanile di piazza XX Settembre. Una gigantesca gru gialla che scaricava enormi pezzi di ferro in un container grigio parcheggiato davanti all’ex Monte dei Paschi, all’interno del quale un braccio meccanico rosso lavorava senza sosta per comprimere il materiale ferroso. Attorno al cantiere tanti curiosi e la voce che "hanno dovuto bucare il tetto del teatro per fare uscire le macchine". Ma non è vero.

"I lavori per l’efficientamento energetico del teatro - spiega il direttore dei lavori Leonardo Polverari - prevedono la sostituzione degli impianti di climatizzazione e altri apparati. La centrale tecnologica è collocata nel sottotetto dietro la torre. L’unico modo previsto per l’ingresso e l’uscita di questi macchinari, che hanno le dimensioni di un tir, è l’apertura all’occorrenza di un grosso lucernaio realizzato nella ristrutturazione degli anni 90. Le macchine chiaramente sono state sezionate prima di essere calate". Fra un mese, quando arriveranno quelle nuove, succederà il contrario: si alzeranno macchine parzializzate, che verranno montate una volta raggiunto il sottotetto.