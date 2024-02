Teatro interno al Miralfiore: ora è accessibile a tutti

"Oggi termineremo i lavori che permetteranno alle persone in carrozzella di accedere con maggiore facilità al teatro “en plein air“, interno al parco Miralfiore". L’assessore Enzo Belloni è particolarmente soddisfatto del risultato e ha incassato il plauso di Maruska Palazzi, garante comunale delle persone con disabilità. "La scarsa accessibilità del teatro per chi si muove in carrozzella è emersa di recente – osserva Belloni –. Nel rispetto dell’ambiente abbiamo realizzato una pista carrabile in uno stabilizzato impermeabile che permette di assistere da sotto il palco e anche di andare al bar e ai servizi del Parco".