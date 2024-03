Teatro, irrompono gli ecodisturbatori

"Cosa si farà quando l’acqua finirà? Le tasche sono vuote e costa cara. Chi è che piangerà quando il caldo tornerà? Siamo qui a cantar la nostra ra-aaa-bbia". Scompiglio e disagio ieri mattina al Teatro della Fortuna, quando un gruppo di attivisti ecoclimatici ha interrotto - cantando questo ritornello - la presentazione del rapporto nazionale e regionale sulla transizione ecologica, appuntamento inserito all’interno di Circonomia, festival dell’economia circolare. Nel mirino l’azienda dell’azione di disobbedienza civile dei giovani di Extinction Rebellion le politiche aziendali di Wider (protagonista il giorno prima di un appuntamento del festival quale esempio virtuoso di azienda attenta alle buone pratiche) e delle istituzioni "che incrementano la privatizzazione dei servizi idrici detenendo il 49% di Marche Multiservizi". "L’industria degli Yacht è inutile - hanno detto i manifestanti invitati a parlare sul palco - perché ne beneficiano solo pochissime persone. Non basta metterci due pannelli solari sopra per rigenerare tutto quello che quell’industria sottrae all’ambiente. Non è circolarità questa, è solo Greenwashing (lavare col verde le politiche di vario genere, ndr)". Nel frattempo gli ecoattivisti hanno distribuito volantini, hanno occupato il palco con uno striscione e per oltre mezz’ora impedito che si proseguisse il dibattito tra politici, giornalisti, imprenditori e accademici moderato dal vice direttore di QN Davide Nitrosi. "Da nobili a prepotenti - è riuscito a dire l’assessore Regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi sovrastando i loro canti -. Così non fate del bene alla vostra causa. Peccato, perché avete detto anche cose giuste. La vostra preoccupazione è la nostra, per questo siamo qua". Dopo venti minuti anche il pubblico si è spazientito. "Fateli proseguire - ha urlato una donna -. Sto pagato una baby sitter per essere qui". "Come si farà ad andare avanti? Vogliamo ascolta-aaa-re" ha detto l’artista Gesine Arps, cantando e ballando in platea. Dopo una mezzora di trattativa, gli attivisti se ne sono andati. "Hanno ragione a porre il problema - ha sottolineato l’ex presidente di Legambiente Roberto Della Seta - non mi piace però il modo. Purtroppo, nel tempo della rete, si tende a stare solo con le persone che la pensano come noi e si perde l’importanza del confronto".

Tiziana Petrelli