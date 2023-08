Teatro: la fabbrica di San Pietro Lavori non previsti, altra mazzata

Più che il teatro Rossini, ovvero l’edificio teatrale intitolato al grande compositore pesarese, pare l’Opera di San Pietro, ovvero un cantiere infinito. Sottoposto all’ennesimo stralcio di restauro e risanamento conservativo, l’edificio teatrale settecentesco è al centro da mesi di lavori senza sosta. Il primo stralcio era pari a 180 mila euro di lavori. Mentre attualmente il secondo stralcio prevede altri 253.768 euro. Avendo ottenuto il primo stralcio la ditta Tecnorock di San Costanzo, anche il secondo le è stato affidato. Per una cifra complessiva di oltre 430 mila euro. E’ stato infatti stipulato un ulteriore contratto riguardante lo stralcio 2 con la Tecnorock srl per l’affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo del teatro Rossini (Blocco uffici Piazza Albani) per un importo complessivo netto pari a 230.397 euro, più Iva. "Dato atto che, durante lo svolgimento degli interventi per i quali il sottoscritto architetto Eros Giraldi svolge anche il ruolo di direzione lavori, coadiuvato dall’Ing. Andrea Sbriscia, è risultato necessario eseguire ulteriori opere di consolidamento non previste dal progetto originario. In quanto ritenute opportune ai fini di una maggiore sicurezza strutturale dell’immobile". Ritenuto opportuno comunicare al progettista Ronald Patscheider le tematiche al fine di predisporre gli elaborati progettuali indispensabili al corretto prosieguo dei lavori.

Considerato altresì opportuno prevedere tra le somme a disposizione le necessarie quantità economiche per integrare coerentemente l’incarico dell’Ingegnere Claudio Laganà, già coordinatore della sicurezza, e per l’affidamento ad altro tecnico dell’incarico per la "Scia" e per il rinnovo certificato prevenzione incendi e della documentazione per la Commissione di Vigilanza di "Pubblico Spettacolo", nonché per la progettazione del nuovo quadro elettrico degli impianti di climatizzazione, curandone altresì gli aspetti correlati alla riapertura del Rossini nel suo complesso. Preso atto che il Rup ha predisposto atto di sottomissione e verbale dei nuovi prezzi. Preso atto che la ditta Tecnorock ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire le opere. In Comune si tenta di ridurre i tempi e di contenere i costi. Ma non è facile. Una cosa è però certa. Si procede nei lavori con l’idea di non deludere Matteo Ricci. Il sindaco ha parlato del prossimo autunno come data ultima per riavere il teatro Rossini, dopo un estate con il Rof trasferito nell’astronava. Vedere per credere.

Luigi Luminati