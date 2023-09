Teatro, meditazione e uso consapevole della voce. Corsi in partenza: oggi una lezione introduttiva

Mens sana in corpore sano, sostenevano i latini. L’interazione tra mente e corpo, allo scopo di acquisire una maggior consapevolezza di sé è al centro dei nuovi corsi di teatro, meditazione e mindfulness, uso consapevole della voce, in partenza a Mercatello, Sant’Angelo in Vado e Urbania. La lezione introduttiva gratuita del corso di meditazione e mindfulness si terrà stasera alle 21 a Sant’Angelo in Vado al circolo Arci Vadese, mentre quella del corso di teatro e uso della voce sarà nello stesso luogo alle 18.30. Tutti i percorsi sono aperti a chiunque, senza limiti di età. I corsi sono organizzati da Arete Training, progetto pedagogico e di ricerca arrivato al 14esimo anno di attività, sostenuto dall’associazione No Dimension Asd (realtà che opera in tutta Italia mettendo in rete numerosi formatori e professionisti in ambito espressivo, della comunicazione e della crescita personale). Il suo cuore pulsante, tuttavia, è legato alle zone dell’alta valle del Metauro dove si occupa, sotto la direzione di Stefano Francoia, di formazione per ogni fascia di età, sia per professionisti che per appassionati e di produzione in ambito teatrale ed espressivo.

Da ottobre 2023 inizieranno anche i corsi di livello avanzato.