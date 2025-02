Teatro, per la lista Unesco il Comune ricorre al Tar

Il Comune di Cagli ha dato mandato a un avvocato di far ricorso al Tar contro l’esclusione del teatro Comunale dalla lista dei luoghi candidati al patrimonio Unesco.

Questa richiesta era emersa a gran voce anche nella riunione di giorni fa, episodio molto contestato perché all’appuntamento nella sala degli stemmi del Comune i vigili urbani avevano raccolto i dati personali e sensibili dei presenti al fine di respingere i non iscritti ad associazioni. Ci sarebbero però anche altre novità, come fa sapere il capogruppo di minoranza Alberto Mazzacchera: "Sulla vicenda della riunione del 5 febbraio scorso – afferma Mazzacchera – sindaco e assessore Benilde Marini dovrebbero, una volta tanto, chiedere scusa e non accampare inesistenti problemi di sicurezza mai evidenziati in precedenza. Non ricordano le numerose ed affollate riunioni per le tante manifestazioni che si sono sempre tenute nell’ampio salone? Perché questo improvviso contingentamento ed il controllo dei partecipanti? E’ l’ennesima espressione della loro volontà politica di continuare a ridurre al minimo la partecipazione democratica. Tant’è che la nostra richiesta scritta di un incontro aperto a tutti è stata rigettata dal sindaco. Ma ora la questione più impellente è quale concreta azione anche politica il Comune intenda intraprendere anche in Regione per difendere le giuste ragioni del reinserimento del teatro nella Lista Unesco. Per fare ciò occorrerebbe conoscere le motivazioni dell’esclusione, che il Comune afferma incredibilmente di non conoscere, nel mentre da Ancona fanno filtrare notizie su presunti errori commessi dall’assessorato alla cultura di Cagli nella formazione del dossier. Se così fosse non esiteremmo a chiedere le dimissioni dei responsabili comunali. Tuttavia rimangono passaggi opachi nella selezione dei 14 teatri marchigiani. Per tale motivo stiamo lavorando tramite accessi agli atti".

Nel frattempo Paolo Ragni, che per primo ha portato alla ribalta l’esclusione del Teatro di Cagli e ha raccolto le firme online fa notare che del ricorso che "si trova nell’albo pretorio", non ne è stata "data pubblica comunicazione. Chissà perché? La notizia sarebbe stata gradita a gran parte dei cittadini. Comunque, bene così. E’ una buona cosa, che restituisce un po’ di speranza". La raccolta delle firme, fa sapere Ragni, rimane aperta.

Mario Carnali