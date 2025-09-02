Teatro per l’integrazione “Il sogno di Mohamed“ per costruire il futuro

Il sogno di Mohamed un viaggio per una integrazione possibile. Nella chiesa parrocchiale-santuario diocesano “Beata Vergine delle Grazie“ di Cartoceto oggi si terrà lo spettacolo di teatro sociale e comunitario dal titolo Il sogno di Mohamed: un viaggio per una integrazione possibile. Si tratta di un’attività di “rigenerazione sociale“ e partecipata promossa dal Teatro Universitario Aenigma, con la direzione artistica di Vito Minoia, docente in Discipline dell’Educazione e dello Spettacolo all’Università degli Studi di Urbino.

Da oltre 30 anni il Teatro Aenigma, costituito in Associazione di Promozione Sociale, svolge una attività di ricerca nel campo della pedagogia teatrale con particolare attenzione al linguaggio artistico con finalità educative e socio-riabilitative, curando dal 1996 i lavori della Rivista Europea Catarsi, Teatri delle Diversità, punto di riferimento internazionale per operatori teatrali e sociali negli ambiti della disabilità del carcere, del disagio psichico.

"Con il progetto Il teatro fa bene, rivolto alle Comunità di Cartoceto e Colli al Metauro – afferma Minoia – abbiamo avuto la possibilità di intercettare un bisogno di sviluppo del territorio attraverso la creazione di opportunità di crescita culturale e sociale. Un lavoro intergenerazionale, determinante per offrire ai giovani una prospettiva vivibile, inclusiva, interculturale. Occorre ideare un altro modo di vivere, rifondare la convivenza tra noi e l’ambiente circostante".

Per la prima tappa di questo progetto si è costituito a Cartoceto, a marzo scorso, un gruppo di 12 persone composto da preadolescenti e adulti residenti nel piccolo borgo marchigiano, con alcuni minori non accompagnati ospiti di una comunità d’accoglienza del territorio e la partecipazione di due attori non professionisti con maggiore esperienza. Attraverso un approccio innovativo, orientato alla costruzione di valori condivisi, uguaglianza, ascolto delle diversità e non discriminazione, questa volta al centro della creazione artistica c’è la storia di Mohamed, uno dei tanti adolescenti in fuga dal proprio paese di origine, alla ricerca di un futuro dignitoso, ospite di una comunità che lo accoglie in Italia fino al compimento del suo diciottesimo anno d’età.

Ma qual è il destino che lo attende? "Stretti intorno al nostro Mohamed – continua Minoia – a conclusione dello spettacolo apriremo un dialogo con i nostri spettatori, nella migliore tradizione di quel teatro che si interroga sui problemi sociali territoriali/globali a partire dal benessere socioculturale di attori e spettatori partecipanti al progetto". Il sogno di Mohamed, inoltre, è inserito all’interno dei festeggiamenti del Santuario in occasione della Natività della Beata Vergine Maria dell’8 settembre prossimo.

L’ingresso è gratuito.

b. t.