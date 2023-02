Teatro romano al palo dopo 900mila euro spesi

"Fermo il progetto del museo nell’area del teatro romano, in via De Amicis: nessun passo avanti sulla messa in sicurezza degli edifici esistenti, necessaria all’apertura del sito alle visite per l’estate 2023". E’ quanto sostiene il consigliere Stefano Marchegiani (gruppo misto) con delega alla romanità: "Mi chiedo se dopo aver speso 900mila euro (tra acquisto del sito e incarichi per il suo riutilizzo) il progetto del polo museale, da realizzare per fasi propedeutiche, non sia più tra le priorità dell’Amministrazione comunale".

Per rompere il silenzio che sembra aver avvolto l’area di via De Amicis, il consigliere Marchegiani ha presentato, insieme al collega del gruppo misto Giampiero Pedini, un’interrogazione nella quale ricostruisce dettagliatamente tutti i passaggi di una vicenda lunga e complicata, nel tentativo di stabilire le vere intenzioni dell’Amministrazione comunale. In particolare Marchegiani vorrebbe che fossero resi pubblici i risultati dell’incarico affidato all’ingegnere Faraoni per "verificare le condizioni statiche e di vulnerabilità sismica dell’immobile dell’ex filanda". E ancora Marchegiani si chiede se "nel bilancio dei Lavori pubblici, di prossima approvazione, sia stata prevista una somma per l’intervento di messa in sicurezza degli immobili dell’ex filanda o di parte di essi".

In attesa di una risposta ufficiale sul futuro museo di via De Amicis e sulle viste estive nell’area del teatro romano, la prossima mossa del consigliere Marchegiani riguarderà il Sant’Arcangelo-Fabbrica del Carnevale, altro "progetto bloccato da troppo tempo".

an. mar.