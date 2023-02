Teatro romano, un altro anno off limits

di Anna Marchetti

I resti del teatro romano non saranno aperti al pubblico neppure quest’estate, così come si dovrà attendere il 2024 per l’ampliamento della capienza e il collegamento delle due ‘piazze’ del Bastione Sangallo. Non si procederà con un nuovo bando per la gestione della struttura di via Mura Sangallo ma si prolungherà l’incarico per un anno a ’Work in Progress’. Buone notizie per la saletta Nolfi, a fianco di San Pietro in Valle, che rieprirà dal mese di marzo grazie alla soluzione dell’ingresso indipendente rispetto alla chiesa. Mentre a maggio sarà presentato alla città il progetto del nuovo museo cittadino (3 milioni e mezzo di euro) che prevede la riqualificazione del Palazzo Malatestiano e l’ampliamento verso Palazzo De Cuppis. Nel progetto rientra anche l’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche del Palazzo Malatestiano "che vorrei realizzare – commenta l’assessore alla Cultura Cora Fattori – nel più breve tempo possibile". Intanto i corridoi del terzo piano di Palazzo De Cuppis, dove ci sono gli uffici della Cultura, saranno trasformati in spazi espositivi. Alle mostre sarà anche dedicata la saletta Nolfi, "riservando quel locale – informa Fattori – ai giovani artisti fanesi e italiani". Pronto l’incarico all’Università Politecnica delle Marche, in attesa da giugno dello scorso anno, per capire le ragioni dei mali, umidità e infiltrazioni d’acqua, che rendono inutilizzabile la chiesa San Pietro in Valle, interdetta definitivamente al pubblico dal 2019. "Appena approvato il bilancio – fa sapere Fattori – si procederà all’incarico".

Stesso discorso per l’area archeologica di via De Amicis. "Sono previsti a bilancio 25mila euro – ricorda Fattori – per lo studio di fattibilità tecnico-economica sulla sicurezza di tutto l’edificio industriale. La cifra comprende anche la progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione dei lavori di quella parte dello stabile che consentirà almeno la visita agli scavi che insistono sul cortile". Previsti 150mila euro per l’esecuzione della prima parte dei lavori ma tutte le risorse sono inutilizzabili fino all’approvazione del bilancio comunale.

Insomma Cora Fattori, entrata in giunta 4 mesi fa, si trova a gestire alcuni dei dossier più importanti dell’Amministrazione comunale tra cui il progetto dell’ex Filanda che prevede due fasi: rendere visitabili a fanesi e turisti gli scavi di via De Amicis (se ne parla dal 2020) e avviare l’iter per il futuro museo archeologico. "Spero di riuscire ad aprire al pubblico – fa sapere l’assessore – almeno una parte degli scavi per il prossimo anno ed inserirli tra le iniziative di Pesaro Capitale della Cultura 2024". A sollevare, attraverso una interrogazione, il problema dei ritardi amministrativi sull’area archeologica di via De Amicis, ovviamente non imputabili a Fattori che ricopre il ruolo di assessore solo da ottobre 2022, è stato qualche giorno fa il capogruppo di maggioranza Stefano Marchegiani al quale, nel gennaio 2021, il sindaco Massimo Seri ha affidato le deleghe sul teatro romano, la Fabbrica del Carnevale-Sant’Arcangelo e le indagini archeologiche su piazza XX Settembre.