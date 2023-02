Teatro Rossini di Pesaro, micropali e iniezioni di cemento per salvarlo

Teatro Rossini, via al progetto di consolidamento

Pesaro, 18 febbraio 2023 – Parte , finalmente parte, il progetto di recupero del Teatro Rossini. Parliamo di "Interventi di consolidamento strutturale - Analisi tecnicospecialistica sulle strutture esistenti del Teatro Rossini di Pesaro al fine di definire gli interventi necessari al consolidamento delle strutture". A studiare cosa e come fare per mettere in sicurezza il teatro Rossini sarà lo studio tecnico professionale Patscheider & partner. "Lo stato fessurativo – scrivono gli uffici comunali – sarebbe da attribuire a cedimenti differenziali delle fondazioni. Gli interventi previsti in questo progetto definitivo prevedono il consolidamento delle fondazioni mediante installazione di micropali e iniezioni di malta di cemento con la tecnica “Jet grouting“". E ancora: iniezione di malte a base di cemento immediatamente sotto le fondazioni, in forma di "colonne circolari". Infine, intervento di consolidamento della muratura storica e di una parte delle pareti della zona retropalco, con tecnica del cuci-scuci abbinata all’applicazione di fibre di carbonio. Tutto questo rendendosi quindi necessario procedere alla successiva fase di progettazione, conferendo l’incarico nell’attività di predisposizione del progetto esecutivo per la parte relativa alle opere strutturali (sottofondazioni, catene, riparazioni localizzate) e dei ripristini murari. E’ ben chiaro che si tratta di un intervento di consolidamento strutturale particolarmente delicato,...