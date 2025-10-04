"Teatro Rossini, a pensar male ci si azzecca"

La consigliera comunale Giulia Marchionni (foto) interviene soffiando sul fuoco della protesta scatenata dai lavori di ristrutturazione al Teatro Rossini e dando una stoccata al Pd, partito del sindaco Biancani. Poi lancia una proposta per l’Auditorium Scavolini.

"Gli abbonati alla stagione teatrale hanno perfettamente ragione ad arrabbiarsi – dice Marchionni –: hanno potuto saldare la propria quota fino al 24 settembre, quando, immagino, fosse già all’orizzonte la chiusura del Teatro. Ma la beffa diventa ancor più sgradevole se si tiene conto che il messaggino di avviso agli abbonati, riguardo il cambio di location, è arrivato il 29 di settembre, due ore dopo la chiusura dei seggi elettorali. A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca".

E la proposta? "Dal momento che il Teatro Rossini resterà fuori dai giochi per l’intera stagione – continua Marchionni – perché non trasformare l’Auditorium Scavolini, assai poco sfruttato al momento, per alcuni degli eventi sfrattati dal Rossini? Purtroppo è ormai assodato che il vecchio palazzetto di via dei Partigiani non sia però il massimo in fatto di comodità – le sedie sono terribili – e in fatto di acustica – viste le numerose critiche avanzate da illustri melomani. Inoltre, quale destino potrà avere il nuovo Auditorium se anche lo sport è in massima parte bandito? La risposta del vicesindaco Vimini ai nostalgici del basket, ieri, è stata una doccia gelata. Allora quali eventi potrà mai ospitare l’Auditorium? Per quanto Aspes possa impegnarsi potrebbe non essere la migliore società per la gestione di un impianto così complicato. Propongo allora di affidare l’Auditorium a dei professionisti del turismo come l’associazione Apa Hotel. La creatività che metteranno gli albergatori consentirà di intercettare eventi a misura dell’accoglienza cittadina".

Solidea Vitali Rosati