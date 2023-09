"Teatro Rossini, la riapertura è una gran buona notizia"

Gentile lettore, devo confessarle che alla presentazione del cartellone di prosa della prossima stagione ho tirato un sospiro di sollievo e se l’ho fatto io che sono un semplice spettatore figuriamoci i salti mortali che devono aver fatto amministratori e organizzatori per lo scampato pericolo di vedersi piombare addosso la valanga della Capitale della cultura 2024 senza il teatro "Rossini". Non mi stupirei che, nottetempo, qualche rappresentante dell’amministrazione sia partito verso qualche santuario per accendere un cero da un quintale con attaccato il cartello "per grazia ricevuta". Fra l’altro la sua lettera mi ha fatto fare per un attimo mente locale per rendermi conto che da qui alla fine dell’anno il tempo stringe, così come la nascente convinzione che, per noi pesaresi, in via eccezionale e forse irripetibile, questo Capodanno avrà una doppia valenza e che quando sarà ora di augurarci un buon 2024 dovremo sapere che stiamo affrontando un anno che fra l’altro sarà anche bisestile, cioè uno di quegli strani anni in cui esiste perfino il 29 febbraio, compleanno di Gioachino Rossini. Insomma, partendo dalla prosa, arriveremo a quello che sarà un anno unico. Cosa succederà lo scopriremo giorno per giorno, o meglio, detto in gergo teatrale, scena per scena.