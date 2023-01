Teatro Rossini a Pesaro: il Rof 2023 sfrattato per lavori extra dopo il terremoto

Il teatro Rossini di Pesaro non riaprirà nel 2023

Pesaro, 27 gennaio 2023 – Il teatro Rossini non è sicuro. Ci sono crepe nei muri e cedimenti nel terreno. Il che era noto dall’anno scorso. Forse l’ultimo terremoto ha dato la spallata ulteriore, ma non può dipendere solo da quello. Nessuno lo dice con precisione, anche se i tecnici comunali sanno cos’è successo. La prima conseguenza è che il Rof 2023 non si potrà fare al teatro Rossini. Si trasloca al Vitrifrigo Arena per forza maggiore. Non è chiaro se il teatro verrà riaperto per il 2024, l’anno speciale di Pesaro per l’appuntamento con la Capitale italiana della cultura. Sarà interessante vedere se c’è una polizza assicurativa per gli effetti di un terremoto sugli edifici pubblici e se, in caso affermativo, coprirà i presunti danni al teatro da terremoto. Saranno i loro tecnici a dirlo, e già questo potrà essere indicativo sulle cause. Mancano relazioni tecniche sull’edificio, o comunque non sono note. Scrivono gli assessori Vimini e Pozzi in una nota: "ll sisma ha complicato le operazioni di manutenzione in corso al teatro Rossini. Abbiamo dovuto rivedere le priorità e bilanciare le esigenze della sicurezza, quella degli spettacoli e della programmazione di Pesaro2024, mettendo mano al cronoprogramma dei lavori e...