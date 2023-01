Teatro Rossini, un guaio dopo l’altro E ora la Capitale della cultura trema

di Luigi Luminati

Dentro il Comune se ne parla in meno possibile, ma la preoccupazione è evidente. La città Capitale italiana della cultura per l’anno a venire potrebbe trovarsi senza il suo gioiello teatrale e musicale. Il Teatro Rossini è sottoposto a lavori di manutenzione da diversi mesi. "Il sisma ha complicato le operazioni di manutenzione in corso, abbiamo dovuto rivedere le priorità e bilanciare le esigenze della sicurezza, quella degli spettacoli e della programmazione di Pesaro2024", hanno dichiarato gli assessori Vimini e Pozzi. Secondo la versione del Comune ad aggravare la situazione sarebbe stato il terremoto: "Il sisma ha complicato il quadro – dicono Vimini e Pozzi – dell’edificio e abbiamo dovuto rivedere il progetto di fronte ai danni sopraggiunti".

In realtà il primo stanziamento è legato alla risistemazione dell’ala che dà verso l’ospedale e in particolare partendo dal recupero e dall’ampliamento della Sala della Repubblica. I guai del teatro Rossini partono da lì, ma poi è altrettanto evidente che le centinaia di scosse provenienti dal mare possono sicuramente indebolito un edificio già in difficoltà. "Si tratta di un edificio di oltre duecento anni che necessita di attenzioni costanti ma che sono sempre state gestibili. In questo caso, come indicato dalle verifiche – dicono gli assessori – che si sono susseguite in queste settimane, ci troviamo a rivedere i lavori a causa di una situazione imprevedibile". Per un’amministrazione che aveva puntato tutto sull’immagine di capitale della cultura 2024 non è una situazione facilissima da gestire. I problemi del teatro sono anche i problemi del Rof che dovrà trasferirsi totalmente alla Vitrifrigo Arena. Il melomani più affezionati dovranno tornare indietro nel tempo al 2006, quando si chiuse il palafestival e il Rof si dovette trasferirsi. Per i primi tre anni nell’astronave si costruirono addirittura due teatri alternativamente in azione. Chi ha vissuto quegli anni del festival si ricorda bene le polemiche dei melomani. L’arena ha ospitato il festival per 16 anni e dovrà continuare a farlo anche per quest’anno.

E se il teatro inagibile è un problema di adesso i ritardi della ristrutturazione del vecchio palas sono pluriennali. Tanto che il sindaco dopo otto anni dovette ammettere: "Qualcosa abbiamo sbagliato". Il Comune vorrebbe completare la ristrutturazione entro l’anno, ma nonostante l’impegno di tutti non sarà facile, anche con 3,6 milioni di euro di mutuo aggiuntivo. Prima di riuscirci i melomani dovranno comunque trasferirsi totalmente lontano dal centro cittadino. Dopo anni di polemiche pro centro storico pare proprio la legge del contrappasso.