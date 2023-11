Teatro, un record di abbonamenti

Il teatro “Battelli“ di Macerata Feltria è più vivo che mai e, anzi, è sede di una frenetica attività che coinvolge l’intera comunità. Lo testimoniano i 112 abbonamenti per la stagione teatrale ormai alle porte, un piccolo record per un teatro dell’entroterra e un premio all’attività da parte del pubblico di Macerata Feltria e non solo. Il Battelli è un teatro storico delle Marche, costruito nel 1930 e con un importante restauro all’inizio degli Anni 2000. Dal 2020 la proposta artistica è curata dal Centro Teatrale Universitario “Cesare Questa“ con una proposta culturale di spessore che, a quanto dimostrano i fatti, paga anche nell’entroterra: "Ci muoviamo all’interno del circuito dell’Amat – spiega Michele Pagliaroni direttore del Centro Teatrale – con una proposta di teatro di alto livello che porta sul palco compagnie da tutta Italia ed anche dall’estero. Quello che però rappresenta un valore aggiunto è una presenza costante nel territorio che agli spettacoli unisce laboratori di teatro per avvicinare la comunità ai linguaggi della scena. Abbiamo persone che ci seguono dai 3 agli 80 anni. Non esiste Netflix che tenga, la gente non può fare a meno del teatro, c’è sempre stato e sempre ci sarà. È un presidio culturale e fa parte della natura umana, un rito sociale che serve alle persone per crescere e ritrovarsi come comunità. A Macerata Feltria questo si percepisce chiaramente e vogliamo che questo diventi il teatro di tutto il Montefeltro, a servizio di un’area geografica allargata che possa raccogliere altri comuni del circondario e rappresentarne il baricentro".

Sostenere questo movimento culturale in un piccolo comune dell’entroterra non deve essere semplice: "C’è stata sicuramente una spinta importante da parte dell’amministrazione comunale di Macearta Feltria – commenta Pagliaroni – senza la quale niente sarebbe possibile. Poi è giusto sottolineare che tutta l’attività è pensata, organizzate e gestita dagli studenti dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo: il Centro Teatrale “Cesare Questa“ è l’associazione di terza missione dell’Università e tutta la sua attività passa dalla progettazione degli studenti. Infine c’è un interessante link tra teatro, università e privati con un intervento da parte delle aziende locali, System Group, Epta Group e Moretti Compact che con il loro contributo rendono possibile una programmazione di questo tipo".

Andrea Angelini