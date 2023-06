Teatro Urbano: lo spettacolo torna in piazza

Le piazze come palcoscenico, le vie come porte, i palazzi come camerini: la città per la sesta edizione si trasforma in teatro grazie a Urbino Teatro Urbano, il festival che dal 2 al 9 luglio, per 8 intensi giorni animerà la città ducale.

La manifestazione è stata presentata ieri dal direttore artistico Michele Pagliaroni (foto): "Continuiamo ad esplorare le potenzialità di Urbino, testando due novità che ci auguriamo possano crescere nel tempo: la prima è uno spazio “OFF“ dedicato a giovani compagnie teatrali e di artisti di strada; l’altra è un piccolo sistema di residenze artistiche intorno ai luoghi progettati dall’architetto Giancarlo De Carlo in collaborazione con la Fondazione Ca’ Romanino ed Erdis. Il rapporto con l’ateneo è sempre solido: è grazie agli studenti, che organizzano e curano ogni aspetto della manifestazione, formando una rete sul territorio e coinvolgendo ogni anno di più le istituzioni e i cittadini, che riusciamo a presentare una proposta artistica che valorizza il palcoscenico che è la città con spettacoli di grande qualità".

Diversi gli spettacoli principali: il 2 luglio un carro d’arte viaggiante arriva in Piazza Duca Federico con “Il sogno di Shakespeare“ della compagnia I Nuovi Scalzi. Il 4 luglio al cortile di Santa Chiara il collettivo Milly Cavilli composto da cinque drammaturghi-attori mette in scena un concerto sull’horror vacui e sull’attesa di rimanere o andare via (ma dove?) dal significativo titolo “Non è facile (l’angelo sterminatore punk)“. Il 5 luglio sempre a Santa Chiara la compagnia Stivalaccio mette in scena “Buffoni all’inferno“, un viaggio tragicomico tra le angherie dei diavoli. Il 6 all’Orto Botanico la compagnia Nouvelle Plague con canti e narrazioni sul tema della sparizione della biodiversità. L’8 luglio Camilla Barbarito riempie di note il cortile di Santa Chiara col concerto “Sentimento Popolare“.

Infine il 9 luglio nel borgo di Schieti “Non chiamatemi professore“, uno spettacolo itinerante con diffusione in cuffia e attori dal vivo dedicato a don Italo Mancini, nuova produzione del CTU Cesare Questa, firmata per testo e regia da Aureliano Delisi.

Due fuori programma in via Valerio a ingresso libero: dal 2 al 6 luglio la compagnia VAN di Siracusa darà vita ogni giorno a una nuova storia, mentre il 7 alle 21:00 ‘Retrogusto pop!’ della compagnia Trasognate. Nei giorni del Festival Urbino ospiterà anche il corso “Fai il tuo teatro!“, incontri di approfondimento due compagnie in residenza artistica.

gio. vol.