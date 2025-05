TeatroCust2000, ora l’arte va oltre il limite della performance

Dopo la tanta partecipazione riscossa dalle iniziative di aprile, prosegue anche a maggio “Sementi - coltivare l’arte“, ciclo di eventi proposto dall’associazione TeatroCust2000 con il sostegno del Comune di Urbino. Il progetto intende superare i limiti della performance convenzionale per trasformare l’arte in rito collettivo, azione psicomagica, terapia dell’anima e riparte oggi alle 15, con “Da Caos a Cosmo – Trova il tuo vero Sé nel grande disegno“, un seminario esperienziale che unisce teatro psicomagico, yoga sciamanico, costellazioni immaginali, meditazioni attive, danze rituali e azioni poetiche.

L’obiettivo è aiutare i partecipanti a riconnettersi con la propria essenza più autentica, attraverso un percorso trasformativo che usa il linguaggio simbolico del teatro come rito alchemico e non come mera finzione. Sabato 17, alle 21, musiche dal mondo con l’esibizione dei Chakrakachara, un trio visionario composto da Giulia Coschiera (sitar), Matia Costantini (violino e viola) e Mario Mariani (tastiere, live electronics e beatbox). La loro musica è un’irriverente fusione tra tradizioni popolari (dall’India al klezmer), jazz/rock progressivo e momenti di puro nonsense sonoro. Giovedì 22, alle 18.30, ci sarà un’incursione nel cinema delle origini, con una selezione di cortometraggi comici degli anni Dieci del 1900, interpretati da grandi del muto come Ferdinand Guillaume e Lea Giunchi.

Le pellicole, restaurate dalla Cineteca di Bologna, con cui il collettivo intrattiene una proficua collaborazione, saranno impreziosite dall’accompagnamento dal vivo al pianoforte di Mario Mariani. A chiudere il progetto sarà "Cabaret Mystique – Le Cronomachie", un rito teatrale dedicato al Tempo, in scena il 31 maggio alle 21. Dopo la prima parte messa in scena a febbraio, lo spettacolo torna con una nuova immersione nel teatro visionario: tarocchi dal vivo, atti psicomagici, letture iniziatiche, musica, aperi-riti e pozioni semiserie in un gioco teatrale che coinvolge attivamente il pubblico, come partecipante e co-creatore. Un’esperienza fuori dal tempo, in bilico tra poesia, spiritualità e follia creativa. Tutti gli eventi saranno nella Sala Vecchiotti (via Valerio, 30), sede dell’associazione, trasformata in un vero laboratorio di sperimentazione artistica e spirituale. Per informazioni e prenotazioni, contattare la segreteria del collettivo al 3298026651.

Nicola Petricca