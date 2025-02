TeatrOltre cala il tris. Debutto con ’Tre liriche’ tra amore e paura

Debutto con un ’tris’ per teatrOltre, la rassegna che mescola tutte le arti, dal teatro alla danza e alla musica. Oggi infatti, alle ore 21, alla Sala della Repubblica del Teatro Rossini di Pesaro con "Tre liriche di Eat the catfish" si apre il sipario su TeatrOltre, festival ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’Amat con 10 Comuni del territorio, tra i quali quello di Pesaro, palcoscenico ampio per le più importanti esperienze dei linguaggi contemporanei giunto alla 21^ edizione.

"Tre liriche" è uno spettacolo pluripremiato con Dario Caccuri, Chiara Ferrara e Jacopo Neri che firma anche la drammaturgia e la regia. Parte di una trilogia avviata nel 2020, quando il contatto umano era pervaso da una minaccia invisibile, "Tre liriche" esplora il nesso tra amore e paura nell’arco di una relazione di tre anni: paura del coinvolgimento durante le prime fasi del rapporto; paura della perdita, mentre il sentimento si fa più stabile; paura dell’oblio della vita condivisa, quando la storia sta ormai volgendo al termine.

Lungo il corso dello spettacolo, l’Io parlante tenterà in tutti i modi di controllare l’inevitabile volubilità dei legami umani, adottando i comportamenti più surreali dentro e fuori la vita di coppia, nell’utopica ricerca di una sicurezza totale. Dal punto di vista drammaturgico, i tre attori presenti in scena incarnano le diverse parti di una sola identità presa nei travagli dell’amore: la parte razionale, che vuole risolvere il turbamento con la logica, quella emotiva, che cerca costantemente di mediarlo, quella inconscia, infine, che lascia esplodere nel mondo tutto il carico dionisiaco del dolore.

In accordo alla complessità delle tematiche trattate, "Tre liriche" si serve di linguaggi fortemente ibridi: uno stile testuale che mescola elementi narrativi, elementi poetici e quelli propri del monologo classico; una partitura musicale di Enrico Truffi che unisce acustico, elettronico e rumoristico; una recitazione in bilico tra naturalismo e studio dell’espressività vocale al microfono. Lo spettacolo è risultato vincitore dei festival Direction under 30 (Gualtieri, 2023), Intransito (Genova, 2023), Pillole (Roma, 2023) e finalista al festival In-box (Siena, 2024).

Per informazioni e biglietti (8 euro): Teatro Rossini 0721 387621, Amat 071 2072439. e biglietterie circuito vivaticket (anche on line).