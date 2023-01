"TeatrOltre": si danza, si piange, si vive

di Giovanni Volponi

Compie diciannove anni "TeatrOltre", la rassegna di Amat che dall’inverno a fine primavera unisce sotto un unico calendario gli spettacoli di prosa, danza e musica accomunati dall’essere opere contemporanee. Una rassegna che va oltre i cartelloni dei singoli teatri, unendo dunque con un solo fil rouge ben tredici città delle Marche, di cui nove nella provincia di Pesaro e Urbino, a partire dai due capoluoghi.

Il calendario propone ben 36 appuntamenti, offrendo sguardi a 360 gradi sulla creatività degli attori, degli scrittori, delle compagnie e dei musicisti di oggi. Come da tradizione, non c’è un abbonamento: ogni data è a sé, visto anche l’ampio raggio geografico; ma si va da spettacoli gratuiti a biglietti di un massimo di 20 euro, accessibili a chiunque.

Si comincia il 18 gennaio a Pesaro, città che ospita la fetta più corposa di TeatrOltre: allo Sperimentale una residenza di allestimento di danza, con la presenza cioè della compagnia nei giorni precedenti la prima.

Il 28 gennaio è invece il teatro di San Lorenzo in Campo a ospitare ‘Il cuore, la milza, il lago’ di Chronos 3, lavoro in cui affiorano sentimenti contrastanti che emergono dopo una grande perdita. Seguono altri appuntamenti a Pesaro a febbraio: il 3, il 7, il 18, il 24, di cui alcuni anche alle chiese dell’Annunziata e del Suffragio. Il 16 febbraio a Urbino è la volta di Stefano Sabelli con "Figli di Abramo", un monologo mai banale, una sorta di Mistero Buffo, incentrato sulla vita e la dinastia di Abramo. Si prosegue il 17 al Teatro della Concordia di San Costanzo con Apocalisse tascabile, un atto unico eroicomico che con stravaganza teologica porta in scena Dio in un supermercato alla periferia di Roma per annunciare la fine del mondo.

Nello stesso teatro, il 25 febbraio la cantante Emma Nolde presenterà il suo album "Dormi".

Il 28 febbraio al Teatro della Fortuna di Fano ‘Chi ha paura di Virginia Woolf?’ affidandone l’interpretazione a Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Ludovico Fededegni e Paola Giannini.

Si torna a Pesaro il 7 marzo con Emma Dante e il suo ‘Il tango delle capinere’. Altri appuntamenti si susseguono, come il 19 a Cagli con il ballo ispirato ai canti russi della Compagnia Mòra, Leone d’Argento alla Biennale di Venezia Danza 2020. Dopo altre date a Pesaro e Fano, tra cui il 2 aprile Alessandro Bergonzoni a Fano, il 15 aprile a Mondavio è la volta di Lucia Mascino col monologo ‘Smarrimento’. Il 18 aprile allo Sperimentale di Pesaro ‘HellO°’ di Kinkaleri prenderà spunto dall’Otello shakesperiano.

Tra gli altri appuntamenti di fine primavera, il 4 maggio a Pergola ‘Tycoons’, il 15 maggio a Fossombrone ‘Joie de Vivre’ e ultime date a Pesaro col ‘Danza Focus Festival’ il 27 maggio e il 10 giugno con il cantiere aperto di ‘Lourdes’, un progetto con testimonianze reali sul fenomeno del santuario francese.

Informazioni su www.amatmarche.net, vendita biglietti circuito vivaticket, anche on line.