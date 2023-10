Techfem fa il check up ai dipendenti a Fano: progetto di prevenzione cardiovascolare

Da domani, nella sede centrale di Techfem a Fano, fase conclusiva del progetto "Ti abbiamo a cuore", progetto di prevenzione cardiovascolare promosso dall’azienda per i suoi dipendenti, tra i 40 e i 69 anni, distribuiti tra le sedi di Fano e Lamezia Terme. Sono 84 su 117 i dipendenti (40 a Fano, 44 tra Lamezia Terme e i cantieri di Foggia, Ravenna, Benevento, Teramo) che hanno deciso di sottoporsi alle analisi del sangue e di effettuare elettrocardiogramma: domattina in Techfem sarà presente il personale del BioLab di Fano con l’ausilio di una unità medica mobile. "Mi piace sottolineare come la nostra società – dice Federico Ferrini, ceo di Techfem – sia anche cardioprotetta in quanto nel 2021 abbiamo installato un defibrillatore sia nella sede di Fano sia in quella di Lamezia Terme".