Tecnico alla sbarra per chat erotiche con 13enne Giudice lo assolve, il pm aveva chiesto due anni

Era accusato di aver adescato un 13enne sardo su un sito di incontri attirandolo con l’invio di foto di donne nude sul suo telefonino. E una volta caduto nella trappola, secondo l’accusa, lo avrebbe costretto a inviargli scatti delle sue parti intime. Scoperto e denunciato, il presunto pedofilo, un 33enne originario dell’est ma residente a Pesaro da anni, tecnico specializzato di un’azienda, era finito a processo davanti al Tribunale di Cagliari per detenzione di materiale pedopornografico, adescamento di minorenni e violenza sessuale. Era difeso dall’avvocato Matteo Mattioli. Accuse che ieri i giudici hanno fatto cadere assolvendo l’imputato con formula piena ("perché il fatto non sussiste"). Il 33enne ha sempre dichiarato di non sapere che stava chattando con un ragazzino minorenne, ma con un adulto consenziente. I fatti risalgono al 2019. Il pesarese naviga su un sito di incontri e si imbatte in quell’interlocutore disponibile. Racconta di quello scambio di foto erotiche e la loro chat diventa subito bollente. Ma poco dopo, il padre del 13enne scopre tutto e scatta la denuncia. Le forze dell’ordine piombano a casa del 33enne e gli sequestrano telefonino e pc. Si arriva a processo a Cagliari. La procura chiede 2 anni di reclusione, il Tribunale lo assolve.

e.ros.