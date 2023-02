Tedeschi padre e figlia in scena per l’avvio della stagione pergolese

Corrado Tedeschi sancirà l’apertura della stagione di prosa 2023 al teatro Angel Dal Foco di Pergola. L’attore e conduttore televisivo livornese calcherà il palcoscenico della città dei Bronzi il 27 febbraio con l’opera “Partenza in salita“ di Gianni Clementi, per la regìa dello stesso Tedeschi e di Marco Rampoldi.

In scena, accanto al noto attore, ci sarà anche la figlia Camilla, per quella che è una novità assoluta. I due, infatti, prima di interpretare questo lavoro, non avevano mai recitato insieme.

Il secondo appuntamento pergolese della stagione “Teatri d’Autore“ della rete teatrale della provincia di Pesaro e Urbino – organizzata da Amat e dai comuni coinvolti (oltre a Pergola, Gradara, Macerata Feltria, Mombaroccio, Mondavio, San Costanzo e San Lorenzo in Campo) con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura – è per il 9 marzo con l’“Orlando Furioso“, che vedrà sul palco Roberto Mercadini, che è anche regista dell’opera, tratta dal poema di Ludovico Ariosto.

Terza tappa il 18 marzo con “Il dio del massacro“ di Yasmina Reza, diretto e interpretato da Michele Cipriani, Arianna Gambaccini, Saba Salvemini e Annika Strohm. Una commedia esilarante e spietata, che ha fatto il giro di molti teatri del mondo. Ferdinand Reille, un bambino di 11 anni, colpisce al volto con un bastone il coetaneo Bruno e durante il litigio gli rompe due denti. Le due coppie di genitori si incontrano il giorno dopo per risolvere l’accaduto in modo adulto e pacifico, ma i buoni propositi vengono presto meno…

Il 4 maggio sarà la volta di “Tycoons“, drammaturgia e regìa di Michele Segreto, con Roberto Marinelli, Michele Marieniello, Massimiliano Mastroeni, David Meden, Marco Rizzo e Marta Zito, per un progetto di Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Cariplo.

Quinta e ultima tappa, il 12 maggio, con lo spettacolo fuori abbonamento “Entangled, ogni cosa è collegata“ di e con Gabriella Greison. Un viaggio poetico alla ricerca dell’amore, in ogni forma. Un cammino verso la consapevolezza di chi siamo e cosa siamo, del perché siamo al mondo e viviamo. Tutti gli spettacoli si terranno alle 21,15 e biglietti e abbonamenti sono in vendita al Museo dei Bronzi di Pergola (0721 734090), nei teatri di Pesaro e di Fano, online su Vivaticket.it e il giorno stesso della rappresentazione nel botteghino dell’Angel Dal Foco dalle 19 in poi.

Sandro Franceschetti