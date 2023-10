Telecamere a Fano: San Lazzaro chiede deterrente contro sbandati

"Mettete le telecamere nel centro commerciale di San Lazzaro". E’ quanto richiedono alcuni operatori contro la presenza di sbandati e ubriachi. "La videosorveglianza – spiegano – servirebbe da deterrente più di quanto non possano fare le pattuglie che ultimamente, comunque, sono più presenti". A farsi interprete delle preoccupazioni di residenti e commercianti, è Stefano Pollegioni (Udc): "Un tempo San Lazzaro era un quartiere tranquillo, ora è nel disordine sociale con il sindaco che si loda quando polizia e carabinieri raggiungono dei risultato o quando è convocato il tavolo prefettizio. Nel centro commerciale esistono due telecamere, che non funzionano da tempo, mentre crescono le presenze dubbie e indesiderate". Il Comune, attraverso l’assessore Sara Cucchiarini, rassicura che le nuove telecamere sono in arrivo. Per l’istallazione a San Lazzaro come in altri punti della città sono stati stanziati 100mila euro.

an. mar.