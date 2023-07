Telecamere che leggono le targhe Sette in arrivo, ecco la mappa

Passo in avanti verso la sicurezza, per il territorio di colli al Metauro, dove è imminente l’installazione di 7 telecamere di videosorveglianza con tecnologia Ocr per la lettura delle targhe dei veicoli, con segnalazione immediata alla forze dell’ordine del passaggio di quelli rubati o attenzionati, nonché di quelli privi di assicurazione o di revisione. Il montaggio di questa nuova tipologia di ‘occhi intelligenti’, che al momento non sono presenti nei tre municipi di Colli, scaturisce da un investimento di 35mila euro circa: 18mila derivanti dal Ministero dell’interno, grazie all’approvazione da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di un apposito progetto presentato dall’amministrazione Briganti propedeutico al ‘Patto per la sicurezza’ stipulato con la Prefettura; e quasi altrettanti dal bilancio comunale.

"Con queste prime installazioni – spiega il comandante della polizia locale, il sostituto commissario Paolo Boiani – la nostra stazione e la centrale operativa dei carabinieri saranno in grado di intercettare le auto sospette in transito nel nostro territorio, con importanti benefici in termini di prevenzione e per le attività investigative. E questo è solo un primo, significativo, passo verso un controllo più efficace. Abbiamo, infatti, in previsione, l’installazione di ulteriori telecamere a copertura di tutti i varchi stradali di accesso a Colli al Metauro".

Questi primi 7 dispositivi, che saranno posizionati entro settembre, andranno nella rotatoria di Tavernelle lungo la Flaminia; in via Dei Pini, sempre a Tavernelle; a Calcinelli all’intersezione tra Flaminia e via Laghi; nella nuova rotatoria di Calcinelli all’ingresso della superstrada in direzione Roma; all’intersezione tra via Ponte Metauro e via Del Progresso; a Villanova all’incrocio tra via Ponte Metauro e via San Liberio; e una a Saltara, tra via Matteotti e via Cavour.

"Con tale intervento - commenta il sindaco Pietro Briganti - innalziamo tantissimo lo standard di sicurezza, dotandoci di una tecnologia in grado di prevenire, monitorare e contrastare i fenomeni di criminalità e fornire preziosi elementi di indagine per intercettare eventuali autori di reati. Colgo l’occasione per ringraziare i comandanti della nostra polizia locale e della stazione dei carabinieri, e il rispettivo personale, per l’incessante lavoro sul territorio. Ora avranno uno strumento in più per prevenire e contrastare la criminalità".

Sandro Franceschetti