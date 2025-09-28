"Telecamere e psichiatri". Fronte comune con l’Ast

"La nostra prima vicinanza va alla giovane, alla sua famiglia e a tutta la comunità di Borgo Santa Maria, che ha vissuto momenti di comprensibile angoscia". Gli assessori Sara Mengucci e Luca Pandolfi esprimono la propria vicinanza alla studentessa aggredita alla fermata dell’autobus di Borgo Santa Maria, martedì scorso. "Esprimiamo – dicono – il nostro ringraziamento soprattutto al Consiglio di quartiere, con cui siamo costantemente in contatto, perchè ci ha avvisato della situazione. Di conseguenza, la loro denunica ha fatto in modo che il sindaco Biancani potesse attivare l’intera macchina comunale e amministrativa, mantenendo un contatto costante con le autorità competenti. Nei prossimi giorni chiederemo un incontro con le forze dell’ordine per analizzare a fondo la situazione, in modo da definire insieme le azioni più opportune per affrontare concretamente il problema, garantendo maggiore sicurezza e prevenzione sul territorio".

A fronte della richiesta del quartiere di potenziare i circuiti elttronici di sorveglianza, Mengucci dice che il Comune ha partecipato a dei bandi che se vinti permetteranno di incrementare la videosroveglianza anche nel quartiere 8. "È evidente che, stando al primo quadro emerso dalla cronaca– dicono Mengucci e Pandolfi – sarà necessario anche il supporto dell’Azienda Sanitaria: serve un professionista in grado di affrontare la questione dal punto di vista psichiatrico e psicologico, perché la tutela della comunità passa anche attraverso la presa in carico di chi manifesta fragilità gravi". Sul fronte dei Servizi sociali Pandolfi, puntualizza:"Ad oggi non siamo stati ancora formalmente coinvolti dalla Procura, ma siamo pronti a dare il nostro contributo. Ci sono tutti i presupposti per un intervento sanitario specialistico e ci confronteremo con l’azienda sanitaria". E’ opinione dell’amministrazione che "la vicenda non sia solo un problema di ordine pubblico: è una questione di salute mentale e di coesione sociale, che richiede un approccio integrato e condiviso tra istituzioni, servizi, professionisti e comunità che non va sottovalutato" hanno concluso Mengucci e Pandolfi.